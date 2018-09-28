Pilot ve kabin görevlileri 6 Avrupa ülkesinde greve gitti, 250 uçuş iptal
Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz’deki Ryanair çalışanlarının bir günlük iş bırakma eylemi başladı. 250 uçuşun iptaline neden olan grevden 30 bin yolcu etkilendi.
ÇALIŞANLARININ önemli kısmını İrlanda hukukuna göre hazırlanmış iş sözleşmeleriyle istihdam Ryanair havayolu şirketinin çalışanları, yaşadıkları ülke yasalarına göre istihdam edilmeleri, çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle 24 saat sürecek grev başlattı.
Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz’de çeşitli sendikalara bağlı Ryanair pilot ve kabin görevlilerinin iş bırakması nedeniyle şirket 250 planlı uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 30 bin civarında yolcu planlanan uçuşunu yapamadı.
SON ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ GREV
Ryanair’de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya’da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti. Ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda’da eş zamanlı grev yapmıştı. Avrupa’nın 86 havalimanında faaliyet gösteren Ryanair, yılda yaklaşık 130 milyon yolcu taşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle