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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: AFP
30.09.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Philippe, İslam karşıtı sözleri kınadı: Mide bulandırıcı

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Philippe, İslam karşıtı sözleri kınadı: Mide bulandırıcı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün aşırı sağcıların düzenlediği toplantıda yapılan İslam karşıtı açıklamalara ‘mide bulandırıcı’ diyerek tepki gösterdi.

FRANSA Başbakanı Philippe, Demokrasi Hareketi’nin (MoDem) Guidel semtindeki yaz okulunda yaptığı açıklamada, yazar Eric Zemmour, Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal Le Pen ve Beziers Belediye Başkanı Robert Menard’ın katılımıyla aşırı sağcıların düzenlediği toplantıda yapılan İslam karşıtı açıklamaları kınadı. Müslümanların doğrudan hedef alındığı açıklamaları ‘mide bulandırıcı’ bulan Philippe, bu ifadelerin aynı zamanda Fransa’nın değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

‘SAVAŞMAK ZORUNDA KALACAKLAR’
Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye de France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Zemmour’un ifadelerine tepki gösterdi. Ndiaye, nefret içerikli konuşmalarla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Eric Zemmour, “Göçle ilgili artan sorunlar İslam ile artıyor. Genç Fransızlar atalarının topraklarında azınlık olarak yaşamayı kabul edecek mi? Eğer kabul ederlerse, sömürülmeyi hak ediyorlar, yoksa kurtuluşları için savaşmak zorunda kalacaklar” dedi.

‘SOKAKLARDA KADIN KALMAYACAK’
Menard ise Fransa’da İslam’ın hakim olması halinde sokaklarda kadınların kalmayacağını iddia etti. Marion Marechal Le Pen de konuşmasında Fransız yazar Renaud Camus’un Avrupa’nın göçmenler tarafından istila edeceği görüşünü savundu. Toplantıda bulunan gazeteci Elisabeth Levy’nin “Düşünce özgürlüğü hakkında konuşacaktık ancak sadece İslam ile ilgili konuştuk” cümlesi ise dikkati çekmişti.

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