Petry altıncı çocuğa hamile
Aşırıcı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Parti’sinin eski lideri Frauke Petry yine hamile. Federal Meclis ve Saksonya Eyalet Meclis milletvekilli Petry’nin altıncı çocuğunu haziran ayında dünyaya getirmesi bekleniyor.
İKİNCİ evliliğini Avrupa Parlamentosu milletvekili Marcus Pretzell ile yapan 43 yaşındaki milletvekili Petry’nin bu evlilikten olma bir yaşında oğlu var. Petry’nin ilk evliliğinden ise 8, 9, 14 ve 17 yaşlarında dört çocuğu bulunuyor. Hamileliğiyle ilgili konuşan Petry “Beş aylık hamileyim. Haziran ayında çocuğumuz doğacak. Çok mutluyuz” dedi. Petry’nin şimdiki kocası 45 yaşındaki Marcus Pretzell’in de ilk evliliğinden dört çocuğu var.
EŞİYLE BİRLİKTE İSTİFA ETMİŞTİ
Petry bir dönem liderliğini yaptığı AfD listelerinden Federal Meclis milletvekili seçilmişti. Beş yıl önce Saksonya Eyalet Meclisine seçilen Petry, Federal Meclis milletvekilliği yanında Eyalet Meclis milletvekilliğini de korudu. Petry, AfD genel başkanlığını kaybedince partiyle ters düşmüştü. 2017 yılında Federal Meclis’e giren Petry, milletvekili seçildikten hemen sonra AfD’den eşiyle birlikte istifa etmişti.
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