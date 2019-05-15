Peter Feldmann’dan iftara davet
Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, yarın Frankfurt’ta gerçekleştirilecek ‘vatandaş iftarı’na herkesi davet etti.
KENT merkezindeki Elbestrasse’de düzenlenecek iftarla ilgili Frankfurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Entegrasyon Encümeni Sylvia Weber’in hedefi, oruç ayı razamanın önemli mesajlarının tüm topluma güçlü bir biçimde ulaşmasıdır. Barış, birliktelik ve karşılıklı paylaşım, toplumumuzun ramazanda da kutladığı ortak değerlerimizdir. O nedenle Merkez Garı bölgesindeki halka açık iftara birlikte katılacaklar ve ilgili herkesi de katılmaya davet ediyorlar. Frankfurt şehri, bu vatandaş iftarı etkinliğini destekliyor. Feldmann ve Weber, bu akşam (yarın) çok sayıda Frankfurtlunun kendilerine eşlik etmesini ve böylece şehrimizde barış, birliktelik ve karşılıklı sahiplenme adına ortak bir duruş gösterilmesini diliyorlar.”
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