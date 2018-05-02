Perdeleri açıyoruz, hepinizi bekleriz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
02.05.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

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Frankfurt’un en önemli kültürel etkinliklerinden Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin beşincisi, cuma akşamı başlıyor. Tiyatro Frankfurt’un ev sahipliğini yaptığı festival 14 Mayıs’a kadar sürecek. Tiyatro Frankfurt’un Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, sanatseverleri oyunları izlemeye, usta sanatçılarla yapılacak etkinliklere katılmaya davet etti.

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FRANKFURT Türk Tiyatro Festivali, 4 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da Gallus Tiyatrosu’nda yapılacak açılış töreninin ardından sahnelenecek Willy Russell ‘in yazıp Sumru Yavrucuk’un yönettiği Shirley oyunuyla başlayacak.

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Aliye Uzunatağan, Ayla Algan, Ayşenil Şamlıoğlu, Barış Falay, Erkan Avcı, Emrah Elçiboğa, Fatih Koyunoğlu, Haldun Dormen, Sumru Yavrucuk, Tamer Levent, Selçuk Yöntem, Süheyl ve Behzat Uygur, Zafer Algöz ve Zerrin Tekindor’un da aralarında bulunduğu 120 kadar tiyatrocu, festival için Frankfurt’a gelecek.

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4-14 Mayıs arasında beşincisi düzenlenecek Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde 7 oyun sahnelenecek, ünlü oyuncuların katılacağı atölye çalışmaları ve söyleşiler yapılacak.

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ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI:
Ulu Önder Atatürk’ün “Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır” sözünü hatırlatan Tiyatro Frankfurt Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, festivalle ilgili olarak şu bilgiyi verdi: “Biz, Tiyatro Frankfurt olarak; toplumun sosyal ve kültürel olarak gelişmesini önceleyen değerleri koymak için var gücümüz ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun içinde bulunduğu buhranların aşılmasında, eğitimin ve kültürün gelişmesinde sanatın belirleyici rolünü asla göz ardı etmiyoruz. Sanatın toplumda eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin yerleşik hale gelmesindeki rolünü ise çok önemsiyoruz. Buna paralel olarak da sanatın toplum içinde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu göstermeye çabalıyoruz. Unutulmamalıdır ki, bir toplumun ilerlemesinde en önemli etmenlerden biri de; Sanatta evrenselliği hedeflemektir. Sanatı özümseyebilmek, sanatı anlamak sanatla iç içe olmakla mümkündür. Öyle ki, toplumun dini inançları, dil birikimi, yaşama biçimleri ve toprağından, suyundan beslenen, ortaya koyduğu eseri dönemin kültürel, toplumsal, hatta mimari özelliklerini bile taşıyan her türlü üretim; kültür, dil, din coğrafya mayasındadır.”

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‘BENİM BİR HAYALİM VAR’
“Tiyatro Frankfurt olarak bu bizde bir aşktır, bir üretme güdüsüdür. Dolayısıyla da iyinin, doğrunun, fark yaratanın peşinden koşmayı hep sürdürüyoruz. Tabii bütün bunların yanında belli bir disiplin içinde yetişmiş sanatçı, topluma ışık tutandır. Bu sebepten sanatçısı bol olan; sanata önem veren, sanatta ileri gitmiş toplumlar, demokrasi bilincinde, yol almış ve gelişmiştir. Çünkü sanata önem ve değer veren toplumların bireylerinin bilinci ve algılaması çok daha açık olur. Emeğini, hayatını bu işe adamış o kadar çok değerli insanlar var ki topraklarımızda, Muhsin Ertuğrul’un şu sözü ne demek istediğimi özetler nitelikte; ‘Ben bir tiyatro istiyorum. Bir tiyatro binası lâzım, bu İstanbul şehrine her şeyden evvel bir tiyatro binası lâzım. Bu bina mezbahadan, halden, köprüden, hastaneden, hatta mektepten daha mühim. Onun için bu şehre bir tiyatro istiyorum.’ Ben de şimdilerde yaşadığım ve milyonlarca yurttaşım gibi bir parçası olduğum Alman toprağında Türkçe konuşmayı sürdüren bir tiyatro hayalimle, azmimle çalışmalarımı sürdürüyorum. Yolumuz aydınlık olsun.”

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