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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 13.10.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Pep Guardiola: İlkay, Manchester City tarihindeki en iyi transfer

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İlkay Gündoğan, son dönemlerdeki performansıyla hem Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün hem de Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın gözbebeği. İki ünlü teknik adam da İlkay'dan vazgeçmiyor.

ALMAN milli takım teknik direktörü Joachim Löw, İlkay'ı her koşulda milli takıma davet ediyor. Pep Guardiola da İlkay'a övgüler yağdırıyor. İspanyol teknik adam İlkay'ı “Manchester City tarihindeki en iyi transfer' sözleriyle övdü.
İlkay da Pep Guardiola ile özel ilişkisi olduğunu “Pep'in benim için ne düşündüğünü biliyorum. Manchester City ile sözleşme uzatmamın bir nedeni de Pep Guardiola. Tabi ki böyle sözler işitmek beni sevindiriyor” sözleriyle dile getirdi.

Pep Guardiola: İlkay, Manchester City tarihindeki en iyi transfer
Pep Guardiola: İlkay, Manchester City tarihindeki en iyi transfer

LIVERPOOL’U İKİ MAÇTA DA YENEBİLİRİZ
28 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'de Liverpool'un sekiz puan gerisinde kalmalarının önemli olmadığını belirterek, şampiyonluk için iddialı olduklarını da söyledi. İlkay “Geçen sezon ocak ayında yedi puan gerideydik. Şimdi sekiz puan. Ama Liverpool ile iki maç oynayacağız. Galip gelip aradaki puan farkını ikiye düşürmek elimizde. Her şey daha bitmedi” dedi.

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