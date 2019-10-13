Pep Guardiola: İlkay, Manchester City tarihindeki en iyi transfer
İlkay Gündoğan, son dönemlerdeki performansıyla hem Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün hem de Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın gözbebeği. İki ünlü teknik adam da İlkay'dan vazgeçmiyor.
ALMAN milli takım teknik direktörü Joachim Löw, İlkay'ı her koşulda milli takıma davet ediyor. Pep Guardiola da İlkay'a övgüler yağdırıyor. İspanyol teknik adam İlkay'ı “Manchester City tarihindeki en iyi transfer' sözleriyle övdü.
İlkay da Pep Guardiola ile özel ilişkisi olduğunu “Pep'in benim için ne düşündüğünü biliyorum. Manchester City ile sözleşme uzatmamın bir nedeni de Pep Guardiola. Tabi ki böyle sözler işitmek beni sevindiriyor” sözleriyle dile getirdi.
LIVERPOOL’U İKİ MAÇTA DA YENEBİLİRİZ
28 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'de Liverpool'un sekiz puan gerisinde kalmalarının önemli olmadığını belirterek, şampiyonluk için iddialı olduklarını da söyledi. İlkay “Geçen sezon ocak ayında yedi puan gerideydik. Şimdi sekiz puan. Ama Liverpool ile iki maç oynayacağız. Galip gelip aradaki puan farkını ikiye düşürmek elimizde. Her şey daha bitmedi” dedi.
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