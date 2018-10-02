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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
02.10.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

PEGIDA’dan cami önünde İslam karşıtı gösteri

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PEGIDA’dan cami önünde İslam karşıtı gösteri

Hollanda’nın Enschede kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği caminin önünde gösteri düzenledi. Gösteride İslam karşıtı film izletildi ve İslam’a hakaret eden konuşmalar yapıldı.

ÇOK sayıda polisin görev aldığı gösteriye yakın bölgede Anti-Faşişt Eylem (AFA) adlı sivil toplum hareketinden bir grup da karşıt gösteri düzenledi. Grup, ‘Irkçılık çözüm değil’ yazılı pankart açarak, “Sesli söyle, açık söyle, herkesi kabul ediyoruz burada” sloganı attı. AFA hareketinden Victor Lomer, hem camiye destek olmak için hem de PEGIDA’ya karşı gösteri için geldiklerini söyledi. Lomer, “Bence herkese olduğu gibi cami yapmak isteyen bir Müslüman’a da yer var burada. İnsanları etnik kökeni ya da dini ile yargılayıp dışlayamazsın” dedi.
Yöneticileri Hollandalılardan oluşan Filistin İş Grubu Vakfı yöneticisi Jan ter Haar da PEGIDA’nın gösterisinin provokatif olduğunu belirterek, “PEGIDA, aşırı sağcı bir grup ve her seferinde ilgi çekmeye çalışıyor” ifadesini kullandı. Ter Haar, PEGIDA’nın gösteri düzenleyeceğini duyunca başka bir yerde yapmayı planladıkları toplantıyı camide gerçekleştirme kararı aldıklarını anlattı.

PEGIDA’dan cami önünde İslam karşıtı gösteri

‘UTANIYORUZ’
Soyadının açıklanmasını istemeyen semt sakinlerinden Cynthia da gösterinin cami önünde yapılmasının utanç verici olduğunu söyledi. Cami ile hiç sorunları olmadığını belirten Cynthia, “Camiye gelen insanlar sevgi dolu ve sadıklar. Halbuki bu gösteriyi yapanlar bu semtte bile oturmuyor ama öylesine sıkıntı çıkarıyorlar. Bugün gösteriye karşı olduğumuzu belirtmek için camiye gittim. Bir semt sakini olarak utandığımızı söyleyerek onlardan özür diledim” diye konuştu.
PEGIDA, sosyal medya üzerinden bu hafta her gün bir kentte akşam namazı sonrası cami önünde gösteri yapacağını duyurmuştu. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalip, salı günü Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Laleli Camisi’nin önünde yapılması planlanan gösterinin, güvenlik gerekçesiyle Essalam Camisi önünde gerçekleştirilmesine izin verdi.
PEGIDA, geçen ramazan ayında iftar saatinde 5 cami önünde domuz etli mangal eylemi yapacağını duyurmuştu. Bunlardan bazıları belediyelerce iptal edilmiş, Laleli Camisi önündeki eylemden de yüzlerce kişinin yoğun tepkisi üzerine vazgeçilmişti.

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