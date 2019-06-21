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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
21.06.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Pazartesi başlıyor: Almanya ile imzalar atıldı

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Pazartesi başlıyor: Almanya ile imzalar atıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Almanya Goethe Enstitüsü arasında öğretmenlerin mesleki alan ve gelişmelerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol pazartesi uygulanmaya başlayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirime Genel Müdürü Adnan Boyacı, Goethe Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Eva Marquardt ve Alman Büyükelçiliğinden çok sayıda görevli katıldı. Almanya ile Türkiye’nin dostluğunu önemsediklerini ifade eden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirime Genel Müdürü Boyacı, “Öğretmen ve öğrencilerimizi temel müttefiklerimiz olarak gördük. Üzerinde durduğumuz en önemli konu yabancı dil öğretmenleriydi. Öğretmenlerimiz için özel bir paket hazırlamaya gayret gösterdik. Fransızca öğretmenlerimizi mesleki gelişim için eylül ayında Fransa’ya gönderiyoruz. Arapça öğretmenlerimizi Katar’a gönderiyoruz. Bugün de Alman Kültür Enstitüsü ile başka bir projeye imza atıyoruz. Bu program dahilinde öğretmenlerimiz 4 dil ve öğretmen formasyonu pedagojik alanında programı tamamlayacak, Almanya’da bir mesleki programa katılacak. Tekrardan Türkiye’ye dönecek” dedi.

Pazartesi başlıyor: Almanya ile imzalar atıldı

EN ÖNEM VERDİĞİMİZ ALAN DİL
Enstitü olarak dil eğitimini önemsediklerini belirten Dr. Marquardt ise, “Bizim en çok çalıştığımız alan dil. Bu kapsamda dil eğitimi ve iş birliği alanı öğretmenlerle yapılan çalışmalar çok önemli bir yer almaktadır. Goethe Enstitüsü olarak dil eğitimine önem vermekteyiz. Vaktimizin çoğunu bu alanda değerlendirmeye çalışıyoruz. Pazartesi hemen uygulamaya başlıyoruz. Biz bu konuda heyecanlıyız” dedi. Tören iki tarafında karşılıklı imzası ile sona erdi.

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