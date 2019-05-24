Pazar günü Müslüman karşıtlarına karşı oy kullanın
Paris’te DİTİB’in düzenlediği iftarda konuşan Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş, Fransa’da pazar günü yapılacak AP seçimlerinde İslam ve Müslüman karşıtı adaylara karşı oy kullanılmasını istedi.
FRANSA’NIN başkenti Paris’te Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) düzenlediği iftara Filistin ve Özbekistan’ın Paris Büyükelçileri, çok sayıda Türk ve yabancı diplomatik temsilci, DİTİB yönetim kurulu, diğer dinlere mensup kuruluşların yetkilileri ile Fransa’daki Müslüman dernek temsilcileri katıldı.
Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, başkonsolosluğun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Fransa’daki Türk toplumunun Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri güçlendiren bir köprü olduğunu ifade etti.
ESKİ SENATÖRDEN AŞIRI SAĞCILARA TEPKİ
Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine değindi ve İslam ve Müslüman karşıtı adaylara karşı seçimlerde oy kullanmanın önemini anlattı. Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can, çeşitli dinlere mensup kişilerle bir araya geldikleri .u iftarların aynı zamanda Müslüman karşıtı ön yargıları kırma ve birlikte yaşama konusundaki kararlılığı pekiştirdiğini söyledi.
Eski Senatör Bariza Khiari de, siyasetçilerin ve aşırı sağcıların Müslümanları hedef almalarına tepki gösterdi.
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