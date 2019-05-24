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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
24.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Pazar günü Müslüman karşıtlarına karşı oy kullanın

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Pazar günü Müslüman karşıtlarına karşı oy kullanın

Paris’te DİTİB’in düzenlediği iftarda konuşan Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş, Fransa’da pazar günü yapılacak AP seçimlerinde İslam ve Müslüman karşıtı adaylara karşı oy kullanılmasını istedi.

FRANSA’NIN başkenti Paris’te Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) düzenlediği iftara Filistin ve Özbekistan’ın Paris Büyükelçileri, çok sayıda Türk ve yabancı diplomatik temsilci, DİTİB yönetim kurulu, diğer dinlere mensup kuruluşların yetkilileri ile Fransa’daki Müslüman dernek temsilcileri katıldı.
Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, başkonsolosluğun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Fransa’daki Türk toplumunun Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri güçlendiren bir köprü olduğunu ifade etti.

ESKİ SENATÖRDEN AŞIRI SAĞCILARA TEPKİ
Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine değindi ve İslam ve Müslüman karşıtı adaylara karşı seçimlerde oy kullanmanın önemini anlattı. Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can, çeşitli dinlere mensup kişilerle bir araya geldikleri .u iftarların aynı zamanda Müslüman karşıtı ön yargıları kırma ve birlikte yaşama konusundaki kararlılığı pekiştirdiğini söyledi.
Eski Senatör Bariza Khiari de, siyasetçilerin ve aşırı sağcıların Müslümanları hedef almalarına tepki gösterdi.

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