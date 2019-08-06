‘Pazar günü ayinde ağlayanlar oldu’

İSTANBUL’da kilisenin yapımı fikrini İstanbul Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin ve Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile birlikte 2012-12013’te ilk kez konuştuklarını belirten Üzel, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde konuyu konuştuk. Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminde de bize hep yakın davrandı. Bizi destekledi. Adıyaman’da hem kilisenin yeniden alımı hem de mezarlığın yeniden bize devredilmesi sürecinde hep destek oldu. Bu destek sayesinde kilise inşa etme fikri gelişti. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de en son kilise 1914 yılında inşa edildi. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Avrupa’da yaşayan Süryani cemaatinin kalbini kazandı. Ülkemize olan bağlılığımız daha da artırdı.”

Fikri Demiran, Lohdo Gezer, Berlin Süryani cemaati ruhani lideri peder Abuna Murat Üzel, Gevriye Ertaş, Esmer Algül.

HEPİMİZ HAZIR BEKLİYORUZ

“Avrupa ve Almanya’daki Süryaniler de kilisenin belirlenen tarihte tamamlanması için yardım edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki yıl içinde tamamlanmasını istedi. Bu süre içinde inşaatın bitirilip kilisenin açılması için biz de üzerimize düşeni yapacağız. İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin’in bize vereceği görevi bekliyoruz. Bizden beklentileri neyse, onu yerine getireceğiz. Hepimiz hazır bekliyoruz. Yeşilköy’deki kilisenin açılışından sonra Avrupa’dan binlerce Süryani ziyarete gidecektir. Son yıllarda hükümetimizin yaklaşımı ve hem kiliselerin hem de mezarlıkların yeniden iade edilmesi, cemaatimizi Türkiye’ye yöneltti. Mardin ve Midyat’a yatırımlar yapıyorlar, ev alıyorlar. Bu yıl Berlin’den sadece kara yoluyla 200 üyemizi Türkiye’ye gönderdik.”

Berlin Süryani cemaati ruhani lideri peder Abuna Murat Üzel, Ali Varlı’ya kilisenin yapımına destek vermek için İstanbul’dan gelecek haberi beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE BİZİM YURDUMUZ

Mardin doğumlu Fikri Demiran, Lodo Gezer, Gevriye Ertaş ve Esmer Algül de kilisenin yapımına başlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler. Askerliğini 1964’te yaptığını ve o yıl Kıbrıs’a gönderilmek üzere bekletilen askerler arasında yer aldığını söyleyen Lodo Gezer de son yıllarda Türkiye’ye yönelmelerin arttığını söyledi: “Biz Türkiye’yi çok seviyoruz. Bizim yurdumuz. Son dönemlerdeki olumlu gelişmeler sayesinde cemaat üyeleri sadece Mardin ve Midyat’ta değil, Ege ve Akdeniz’de de tatil yapıyor, yazlık alıyorlar.”