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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.08.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

‘Pazar günü ayinde ağlayanlar oldu’

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‘Pazar günü ayinde ağlayanlar oldu’

Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temeli atıldı. Bu olay, Avrupa’daki Süryani cemaati tarafından da sevinçle karşılandı. Berlin Süryani cemaati ruhani lideri peder Abuna Murat Üzel, “Kilisenin temelinin atıldığı müjdesini Almanya’da pazar günü yapılan ayinlerde cemaate duyurduk. Bu yönde konuşmalar yaptık. Müjdeli haber cemaat içinde büyük sevince yol açtı. Sevincinden ağlayanlar oldu. Gözyaşını tutamayanlar oldu” dedi.

İSTANBUL’da kilisenin yapımı fikrini İstanbul Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin ve Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile birlikte 2012-12013’te ilk kez konuştuklarını belirten Üzel, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde konuyu konuştuk. Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminde de bize hep yakın davrandı. Bizi destekledi. Adıyaman’da hem kilisenin yeniden alımı hem de mezarlığın yeniden bize devredilmesi sürecinde hep destek oldu. Bu destek sayesinde kilise inşa etme fikri gelişti. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de en son kilise 1914 yılında inşa edildi. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Avrupa’da yaşayan Süryani cemaatinin kalbini kazandı. Ülkemize olan bağlılığımız daha da artırdı.”

‘Pazar günü ayinde ağlayanlar oldu’
Fikri Demiran, Lohdo Gezer, Berlin Süryani cemaati ruhani lideri peder Abuna Murat Üzel, Gevriye Ertaş, Esmer Algül.

HEPİMİZ HAZIR BEKLİYORUZ
“Avrupa ve Almanya’daki Süryaniler de kilisenin belirlenen tarihte tamamlanması için yardım edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki yıl içinde tamamlanmasını istedi. Bu süre içinde inşaatın bitirilip kilisenin açılması için biz de üzerimize düşeni yapacağız. İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin’in bize vereceği görevi bekliyoruz. Bizden beklentileri neyse, onu yerine getireceğiz. Hepimiz hazır bekliyoruz. Yeşilköy’deki kilisenin açılışından sonra Avrupa’dan binlerce Süryani ziyarete gidecektir. Son yıllarda hükümetimizin yaklaşımı ve hem kiliselerin hem de mezarlıkların yeniden iade edilmesi, cemaatimizi Türkiye’ye yöneltti. Mardin ve Midyat’a yatırımlar yapıyorlar, ev alıyorlar. Bu yıl Berlin’den sadece kara yoluyla 200 üyemizi Türkiye’ye gönderdik.”

‘Pazar günü ayinde ağlayanlar oldu’
Berlin Süryani cemaati ruhani lideri peder Abuna Murat Üzel, Ali Varlı’ya kilisenin yapımına destek vermek için İstanbul’dan gelecek haberi beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE BİZİM YURDUMUZ
Mardin doğumlu Fikri Demiran, Lodo Gezer, Gevriye Ertaş ve Esmer Algül de kilisenin yapımına başlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler. Askerliğini 1964’te yaptığını ve o yıl Kıbrıs’a gönderilmek üzere bekletilen askerler arasında yer aldığını söyleyen Lodo Gezer de son yıllarda Türkiye’ye yönelmelerin arttığını söyledi: “Biz Türkiye’yi çok seviyoruz. Bizim yurdumuz. Son dönemlerdeki olumlu gelişmeler sayesinde cemaat üyeleri sadece Mardin ve Midyat’ta değil, Ege ve Akdeniz’de de tatil yapıyor, yazlık alıyorlar.”

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