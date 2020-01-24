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SÄ±radaki Haber

Avrupa
Göksel DivarcÄ± / FotoÄŸraflar: Instagram
Haber GiriÅŸ: 24.01.2020 - 10:45,Son GÃ¼ncelleme:/

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±

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PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±

Matteo Politano ve Ginevra Sozzi'nin paylaÅŸÄ±mlarÄ±, yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

Inter formasÄ± giyen Matteo Politano, son dÃ¶nemde transfer iddialarÄ±yla konuÅŸulsa da Ã¶zel hayatÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan gerÃ§ek, Ä°talya'da en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri oldu. Politano'nun eÅŸini aldattÄ±ÄŸÄ± ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde yasak aÅŸkÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

Spinazzola karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Roma'ya takas edileceÄŸi konuÅŸulan ancak transferi iptal olan Inter'in yÄ±ldÄ±zÄ± Matteo Politano, bu kez de yasak aÅŸk iddialarÄ±yla gÃ¼ndemde.

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PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±


Silvia Di Vincenzo ile evli olan Politano'nun, ihanet nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r eÅŸinden ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve daha Ã¶nce Juventuslu Paulo Dybala ve Cagliari formasÄ± giyen Radja Nainggolan ile birlikte olan Ginevra Francesca Sozzi ile yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±


SOSYAL MEDYA PAYLAÅžIMLARI ELE VERDÄ°

Ä°talyan basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlerde Politano ve Sozzi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±, ihanet iddialarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±


Politano ile Sozzi'nin Ã§ok kÄ±sa aralÄ±klarla, aynÄ± kÃ¶peÄŸin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± ve "HoÅŸgeldin Baloo" mesajÄ±nÄ± yazmasÄ±, ikilinin birlikteliÄŸinin tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ettiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

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PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±


HENÃœZ AÃ‡IKLAMA YOK

Politano'nun eÅŸi Silvia Di Vincenzo, bu iddialara raÄŸmen yÄ±ldÄ±z futbolcuyla olan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan kaldÄ±rmazken, Politano ve Sozzi cephesinden konuya dair herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±


Roma'ya transferi iptal olan Politano'ya Napoli'nin teklif yaptÄ±ÄŸÄ± ve transferin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde sonuÃ§lanmasÄ± bekleniyor.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± yasak aÅŸklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

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