Paylaşılamayan Tuchel, Mesut'lu Arsenal'e evet dedi

ALMAN teknik direktör Thomas Tuchel paylaşılamıyor. 2017’de Dortmund kulübünü bırakan teknik direktör Thomas Tuchel’e Bayern Münih teklif götürdü. Mesut Özil’li Arsenal de, Thomas Tuchel’i kulübün en başarılı hocası Arsene Wenger’in yerine istedi. Kicker dergisinin haberine göre Bayern Münih geçen hafta Thomas Tuchel’e yeşil ışık yaktı. Ancak Tuchel, Bayern Münih’e hayır dedi. Tuchel’in daha önce Mesut Özil’in takımı Arsenal’a evet dediği öğrenildi. Paris Saint Germain kulübünün de Thomas Tuchel’i almak için uğraştığı iddia edildi.