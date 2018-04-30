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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-Reuters
30.04.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Bir Patras klasiği; 'umut' koşusu...

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Bir Patras klasiği; 'umut' koşusu...

Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya açılan limanı Patras, her gün umut koşularına sahne oluyor. Gemi ve TIR'lara saklanarak Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan kaçaklarla polis arasındaki kovalamaca da burası için oldukça sıradan sahneler. 

YUNANİSTAN'ın İtalya'ya açılan kapısı, liman kenti Patras'ta yüzlerce sığınmacı, diğer Avrupa ülkelerine ulaşmak için TIR dorselerine ve gemilere kaçak olarak binmeye çalışıyor.
Sığınmacılar çoğunlukla öğleden sonra limanın etrafındaki demirlerin üzerinden gruplar halinde atlayarak akşam kalkacak gemi için bekleyen TIR'ların gizli bölmelerine saklanmaya çabalıyor. Sığınmacıların limanda devriye gezen güvenlik güçleri tarafından fark edilmeleri üzerine ise genellikle dakikalar süren kovalamaca yaşanıyor.

Bir Patras klasiği; umut koşusu...

X-RAY'DAN KAÇAMIYORLAR
Liman güvenliği ve polis engeline takılmadan TIR'lara saklanmayı başaran sığınmacıların Avrupa hayali ise aradan birkaç saat geçmeden yapılan güvenlik aramalarında sona eriyor. Kimi zaman dorselerin altına, kimi zaman dorse içine saklanan sığınmacılar, x-ray cihazlarla tespit edilerek dışarı çıkarılıyor.  Bazı sığınmacılar kovalamaca sırasında yaralanırken, bazıları ise güvenlik güçleri tarafından susuzluktan bayılmış halde bulunuyor.  Sığınmacılar, yakalanmalarının ardından limandan çıkarılıp çoğunlukla serbest bırakılırken, gözaltına alınanlar bir günlük nezaretin ardından tekrar özgürlüğüne kavuşuyor.  Hayal kırıklığı kısa süren sığınmacılar, ertesi günkü gemi için soluğu tekrar limanda alıyor.

Bir Patras klasiği; umut koşusu...

LİMANA DUVAR GÜNDEMDE 
Yunanistan'dan Avrupa'ya açılan Balkan sığınmacı rotasındaki ülkelerin, sınırlarını 2016 yılında kapatmalarının ardından sığınmacılar Patras Limanı'na yöneldi. Sığınmacıların limana yönelmesi, bölgede önlemlerin artırılmasına neden oluyor.
Patras polisi, hemen her gün yaşanan bu tür olayların önüne geçmek için liman çevresine duvar inşa edilmesini planlıyor.

Bir Patras klasiği; umut koşusu...

HER YÖNTEMİ DENİYORLAR
Yunan polisi, 2016 yılında binin üzerinde sığınmacıyı gözaltına alırken, bu sayı 2017 yılında 2 bin 600'ün üzerine çıktı. Bu yılın sadece ilk üç ayında ise limanda yakalanarak gözaltına alınan sığınmacı sayısı bine yaklaştı.
Avrupa hayaliyle geldikleri Yunanistan'da mahsur kalan yaklaşık 60 bin sığınmacı bulunuyor. İltica talepleri kabul edilmeyen veya diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen sığınmacılar, sahte pasaport dahil birçok farklı yönteme başvuruyor. 

Bir Patras klasiği; umut koşusu...

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