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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Getty Images
21.07.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Patatesini çalan martıyı duvara fırlatmıştı! Polis peşinde

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Patatesini çalan martıyı duvara fırlatmıştı! Polis peşinde

İngiltere’de polis, patates kızartmasını çalmasına sinirlendiği martıyı duvara fırlatarak ölümüne neden olan adamı aradığını duyurdu.

ÜLKENİN güneybatısındaki Somerset bölgesi polisinden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 17.50’de bir erkeğin deniz kenarında bir martıya zarar verdiği ihbarının yapıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, 60’lı yaşlarındaki erkeğin fiziki özellikleri açıklanarak, bu kişinin bulunması için halkın yetkililere yardımcı olması talep edildi.
Olayın görgü tanığı Rachel Beer, ada basınına yaptığı açıklamada, saldırganın, martıyı, patates kızartmasını kaptığı sırada ayağından tutup duvara fırlattığını söyledi. Yoldan geçen bazı çocukların da şahit olduğu olayda, duvara sert çarpmasına rağmen hayatta kalan martının, durumunun düzelmemesi üzerine veterinerde uyutulduğu belirtildi.
Ülkenin en etkin hayvan koruma derneklerinden RSPCA’den yapılan açıklamada da olay ‘şoke edici’ ve ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirildi. İngiltere’de ‘Vahşi Yaşam ve Kırsal Bölge’ yasasına göre, martıları öldürmek veya yaralamak suç sayılıyor.

BESLEYENE DE CEZA VAR
Ülkenin güneybatısındaki East Devon bölgesinde Belediye Meclisi geçen yıl, martıları beslediği görülen kişilere 80 sterlin para cezası verilmesi kararı almıştı. Karara gerekçe olarak insanlardan yemek çalmayı alışkanlık haline getiren martıların büyüdükçe daha da saldırganlaşmasından duyulan endişe gösterilmişti.
Karar, Belediye Meclisi üyesi 68 yaşındaki Ian Stewart’ın dudağının, sandviçini kapmaya çalışan bir martı tarafından yarılmasının ardından alınmıştı.

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