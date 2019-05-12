Passau’da 2’si kadın 3 kişi, pansiyonda ölü bulundu
Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Passau kentindeki bir pansiyonda 2’si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. Odadaki iki adet ok yayının ölümlerle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
BAVYERA Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Passau’daki pansiyonun çalışanlarının odalardan birinde 33 ve 31 yaşlarındaki 2 kadın ile 54 yaşındaki bir erkeğin cesetlerini bulduğu ifade edildi. Odada 2 adet ok yayı da bulunduğu ancak bu kişilerin ölüm nedenlerinin ve birbiriyle bağlantılarının henüz bilinmediği belirtildi. Olayla soruşturma sürüyor.
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