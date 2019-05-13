Passau ve Wittengen’de neler oluyor?
Almanya’nın Passau kentindeki bir pansiyon odasında bulunan üç cesedin sırrı çözülemeden, pazartesi günü de Wittengen kentinde bir evden iki ceset çıktı. Evin pansiyonda ölü bulunan 30 yaşındaki kadına ait olduğu anlaşıldı.
EVİN, Passau kentindeki pansiyonda ölü bulunan 30 yaşındaki kadına ait olduğunun açıklanması çevrede yaşayanlarda endişe ve korku yarattı. Aynı apartmanda yaşayanların korkularından dışarı çıkamadıkları belirtiliyor. Pansiyonda ölü bulunan kadının, pazartesi iki cesedin çıktığı eve geçen mart ayında taşındığı bilgisine de ulaşıldı.
GİZEMLİ ÖLÜMLER
Passau’daki pansiyonda biri erkek iki kadına ait cesedin yanında arbalet veya kundaklı yay olarak bilinen av aletinin bulunması ölümleri gizemli kılmıştı. Üç kişinin arbalet veya kundaklı yaydan çıkan oklar sonucu öldüğü belirtilirken, diğer iki ölümün nasıl olduğuyla ilgili bilgi alınamadı.
İNTİHAR İHTİMALİ DE VAR
Polis, cinayet ihtimalinin yanı sıra genellikle avcıların kullandığı ve ateşli bir silah kadar etkili olan arbaletlerle ölümlerin meydana gelmesi üzerine intihar olasılığını da göz önünde bulunduruyor. Uzmanlar normal yayla ok atılarak intiharın çok zor olduğunu söylerken arbalet veya kundaklı yay olarak bilinen tetikli aletle intihar etmenin kolay ve mümkün olduğunu belirtiyor.
OTOPSİ YAPILACAK
Pansiyondaki cesetlerde okların saplı olduğu açıklanmıştı. Alman basını pansiyon odasında bir kadınla bir erkeğin yatakta el ele ve göğüslerine oklar saplı halde ölü bulunduğunu yazarken, diğer kadına ait cesedin ise yerde olduğunu yazdı. Hem Passau’daki pansiyondan çıkan üç ceset hem de Wittengen’deki evden çıkan iki ceset adli tıpa kaldırıldı. Cesetlerin ölüm nedenleri otopsiden sonra netleşecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle