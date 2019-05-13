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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
13.05.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Passau ve Wittengen’de neler oluyor?

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Passau ve Wittengen’de neler oluyor?

Almanya’nın Passau kentindeki bir pansiyon odasında bulunan üç cesedin sırrı çözülemeden, pazartesi günü de Wittengen kentinde bir evden iki ceset çıktı. Evin pansiyonda ölü bulunan 30 yaşındaki kadına ait olduğu anlaşıldı.

EVİN, Passau kentindeki pansiyonda ölü bulunan 30 yaşındaki kadına ait olduğunun açıklanması çevrede yaşayanlarda endişe ve korku yarattı. Aynı apartmanda yaşayanların korkularından dışarı çıkamadıkları belirtiliyor. Pansiyonda ölü bulunan kadının, pazartesi iki cesedin çıktığı eve geçen mart ayında taşındığı bilgisine de ulaşıldı.

GİZEMLİ ÖLÜMLER
Passau’daki pansiyonda biri erkek iki kadına ait cesedin yanında arbalet veya kundaklı yay olarak bilinen av aletinin bulunması ölümleri gizemli kılmıştı. Üç kişinin arbalet veya kundaklı yaydan çıkan oklar sonucu öldüğü belirtilirken, diğer iki ölümün nasıl olduğuyla ilgili bilgi alınamadı.

Passau ve Wittengen’de neler oluyor

İNTİHAR İHTİMALİ DE VAR
Polis, cinayet ihtimalinin yanı sıra genellikle avcıların kullandığı ve ateşli bir silah kadar etkili olan arbaletlerle ölümlerin meydana gelmesi üzerine intihar olasılığını da göz önünde bulunduruyor. Uzmanlar normal yayla ok atılarak intiharın çok zor olduğunu söylerken arbalet veya kundaklı yay olarak bilinen tetikli aletle intihar etmenin kolay ve mümkün olduğunu belirtiyor.

OTOPSİ YAPILACAK
Pansiyondaki cesetlerde okların saplı olduğu açıklanmıştı. Alman basını pansiyon odasında bir kadınla bir erkeğin yatakta el ele ve göğüslerine oklar saplı halde ölü bulunduğunu yazarken, diğer kadına ait cesedin ise yerde olduğunu yazdı. Hem Passau’daki pansiyondan çıkan üç ceset hem de Wittengen’deki evden çıkan iki ceset adli tıpa kaldırıldı. Cesetlerin ölüm nedenleri otopsiden sonra netleşecek.

 

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