Partner üniversiteler işbirliği alanını genişletiyor

ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral ile Prof. Dr. Müfit Parlak’tan oluşan bir heyet, Giessen merkezli Türk Alman Sağlık-Vakfı’nın (TASV) konuğu olarak Almanya’ya geldi. Partner üniversite çalışmaları kapsamında gelen konuklar onuruna yemek verildi. Giessen’deki Türk restoranında verilen yemeğe Giessen Üniversitesi Kliniği yönetici akademisyenler, Türk doktorlar, sivil toplum temsilcileriyle Hessen Eyaleti’nden Türk iş insanları katıldı. İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

‘Giessen Justus-Liebig Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında insan tıbbının buluşması’ temasıyla düzenlenen yemekte Prof. Dr. Ekrem Kaya’nın yanı sıra Prof. Dr. Barbaros Oral da yaptıkları konuşmalarda iki üniversitenin birlikte çalışmasının önemine değindiler. Prof. Dr. Kaya ve Prof. Dr. Oral, Türk-Alman ilişkilerinin politik olarak gerginleştiği bir ortamda akademisyenlere büyük görevler düştüğünü belirterek bilimsel alanlarda işbirliğin büyük önem taşıdığını vurguladılar.