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Avrupa
GIESSEN
Haber Giriş: 29.01.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Partner üniversiteler işbirliği alanını genişletiyor

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Partner üniversiteler işbirliği alanını genişletiyor

TASV Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin’in girişimleriyle temeli 25 yıl önce atılan Uludağ Üniversitesi ile Giessen Justus-Liebig Üniversitesi arasındaki partner çalışmaları daha da genişletiliyor.

ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral ile Prof. Dr. Müfit Parlak’tan oluşan bir heyet, Giessen merkezli Türk Alman Sağlık-Vakfı’nın (TASV) konuğu olarak Almanya’ya geldi. Partner üniversite çalışmaları kapsamında gelen konuklar onuruna yemek verildi. Giessen’deki Türk restoranında verilen yemeğe Giessen Üniversitesi Kliniği yönetici akademisyenler, Türk doktorlar, sivil toplum temsilcileriyle Hessen Eyaleti’nden Türk iş insanları katıldı.

Partner üniversiteler işbirliği alanını genişletiyor
İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Giessen Justus-Liebig Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında insan tıbbının buluşması’ temasıyla düzenlenen yemekte Prof. Dr. Ekrem Kaya’nın yanı sıra Prof. Dr. Barbaros Oral da yaptıkları konuşmalarda iki üniversitenin birlikte çalışmasının önemine değindiler. Prof. Dr. Kaya ve Prof. Dr. Oral, Türk-Alman ilişkilerinin politik olarak gerginleştiği bir ortamda akademisyenlere büyük görevler düştüğünü belirterek bilimsel alanlarda işbirliğin büyük önem taşıdığını vurguladılar.

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