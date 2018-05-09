Partiler Almanya’da nasıl bir kampanya yapacak?
Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi dolayısıyla CHP, İyi Parti ve HDP, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya’da izleyecekleri stratejiyi açıkladı. AK Parti ise programlarını henüz başlamadığını bildirdi.
CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, AK Parti’nin Almanya’daki yüzde 63 olan oy potansiyelini “yüzde 50’ye çekmek” istediklerini söyledi. Berlin’de seçim kampanyasını önümüzdeki hafta başlatacaklarını söyleyen Kolat, Berlin’deki yaklaşık 139 bin seçmenin 50 binine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kolat, bunun için broşürler bastıracaklarını, hatta “kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendireceklerini” söyledi.
GÖNÜLLÜLER SAHAYA İNECEK
İlk kez seçimlere giren İYİ Parti’yi yurt dışında destekleyenler ise İYİ Parti Gönüllüleri adı altında birleşti. İYİ Parti Berlin Gönüllüleri Başkanı Mehmet Aşkın Kipel, seçim hazırlıkları kapsamında Ankara’daki genel merkezle görüştüklerini ifade ederek, “Sahaya inme mecburiyetimiz var. Berlin’de seçim büroları kurmayı düşünüyoruz. Şimdilik iki seçim büromuz var, biri her gün, diğeri de haftada bir kere hizmet verecek. Vatandaşlarla temas halinde olacağız” dedi.
UMUT AŞILAMAK İSTİYORLAR
HDP’ye yakınlığı ile bilinen Berlin Halkların Demokratik Platformu Eş Sözcüsü Rezan Aksoy, seçim tarihinin açıklanmasından hemen sonra yaptıkları toplantıda durumu değerlendiklerini belirterek, “Bu belki de Türkiye’deki son demokratik seçim ve belki de son şansımız olacak” şeklinde düşündüklerini söyledi. Bu toplantıda “Türkiye’nin diktatörlük sistemine doğru gittiğine dair endişelerin” dile getirildiğini, “Türkiye’deki sıkıntılar nedeniyle insanların artık gülmeyi unuttuğunu” söyleyen Aksoy “gülebileceğimiz, eğlenceli, insanların sandığa gitmesini sağlayacak, insanlara umut aşılayacak, ‘iyi bir Türkiye mümkün, iyi bir gelecek mümkün’ umudunu yayacak bir kampanya” yapmaya karar verdiklerini anlattı. Aksoy, Kreuzberg semtinde Türklerin yoğun olarak gittiği pazarda stand kurarak çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Almanya’da çalışmalarını yürütenlerin oluşturduğu AK Parti Berlin Seçim Koordinasyon Merkezi ise DW Türkçe’ye “programlarının henüz başlamadığı” bilgisini verdi.
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