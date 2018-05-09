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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
09.05.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Partiler Almanya’da nasıl bir kampanya yapacak?

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Partiler Almanya’da nasıl bir kampanya yapacak?

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi dolayısıyla CHP, İyi Parti ve HDP, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya’da izleyecekleri stratejiyi açıkladı. AK Parti ise programlarını henüz başlamadığını bildirdi.

 

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, AK Parti’nin Almanya’daki yüzde 63 olan oy potansiyelini “yüzde 50’ye çekmek” istediklerini söyledi. Berlin’de seçim kampanyasını önümüzdeki hafta başlatacaklarını söyleyen Kolat, Berlin’deki yaklaşık 139 bin seçmenin 50 binine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kolat, bunun için broşürler bastıracaklarını, hatta “kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendireceklerini” söyledi.

GÖNÜLLÜLER SAHAYA İNECEK
İlk kez seçimlere giren İYİ Parti’yi yurt dışında destekleyenler ise İYİ Parti Gönüllüleri adı altında birleşti. İYİ Parti Berlin Gönüllüleri Başkanı Mehmet Aşkın Kipel, seçim hazırlıkları kapsamında Ankara’daki genel merkezle görüştüklerini ifade ederek, “Sahaya inme mecburiyetimiz var. Berlin’de seçim büroları kurmayı düşünüyoruz. Şimdilik iki seçim büromuz var, biri her gün, diğeri de haftada bir kere hizmet verecek. Vatandaşlarla temas halinde olacağız” dedi.

UMUT AŞILAMAK İSTİYORLAR
HDP’ye yakınlığı ile bilinen Berlin Halkların Demokratik Platformu Eş Sözcüsü Rezan Aksoy, seçim tarihinin açıklanmasından hemen sonra yaptıkları toplantıda durumu değerlendiklerini belirterek, “Bu belki de Türkiye’deki son demokratik seçim ve belki de son şansımız olacak” şeklinde düşündüklerini söyledi. Bu toplantıda “Türkiye’nin diktatörlük sistemine doğru gittiğine dair endişelerin” dile getirildiğini, “Türkiye’deki sıkıntılar nedeniyle insanların artık gülmeyi unuttuğunu” söyleyen Aksoy “gülebileceğimiz, eğlenceli, insanların sandığa gitmesini sağlayacak, insanlara umut aşılayacak, ‘iyi bir Türkiye mümkün, iyi bir gelecek mümkün’ umudunu yayacak bir kampanya” yapmaya karar verdiklerini anlattı. Aksoy, Kreuzberg semtinde Türklerin yoğun olarak gittiği pazarda stand kurarak çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Almanya’da çalışmalarını yürütenlerin oluşturduğu AK Parti Berlin Seçim Koordinasyon Merkezi ise DW Türkçe’ye “programlarının henüz başlamadığı” bilgisini verdi.

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