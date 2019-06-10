Parti içerisinden uyarı geldi: ‘Merkel’in yolundan şaşma’
Oyları anketlerde düşüşe geçen CDU’da Merkel’in yerine seçilen Annegret Kramp Karrenbauer’in partiyi koyu muhafazakar bir çizgiye çekeceğinden korkan parti içerisindeki merkez sağ kanat, CDU liderine ‘Merkel politikasından şaşma’ uyarısı yaptı.
ALMANYA’da hükümet ortağı büyük partilerin anketlerde düşüşe geçmesi, parti yöneticilerini endişelendirdi. Hükümetin büyük ortağı CDU Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer’e ‘Merkel politikasından ayrılma’ uyarısı yaptı. CDU’nun gelecek seçimlerde başbakan adayları arasında ismi geçen Laschet, “Welt am Sonntag” Gazetesi’ne “CDU’nun Merkel Başbakanlığı döneminde kazandığı başarı reçetesi, sadece sorunları pragmatik yoldan çözmek ve köklü CDU seçmenleri dışındakileri de kazanmaktan ibaret değildi. Buna sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız” dedi.BAŞBAKAN ADAYLIĞI KARARA BAĞLANMADI
Kramp Karrenbauer’in CDU genel başkanı seçilmesinin aynı zamanda başbakan adayı olacağı anlamına gelmediğine de dikkati çeken Laschet “Kramp Karrenbauer başbakan adayı olacak mı sorusu 2020 sonundaki parti kurultayında karara bağlanmalı. Ne bugün, ne de şimdi 2020 sonunda değiliz” dedi. Kendisinin başbakan adayı olup olmayacağı sorusuna Laschet, “Ben Kuzey Ren Vestfalya’daki görevimle ilgiliyim” yanıtını verdi.
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