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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
10.06.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Parti içerisinden uyarı geldi: ‘Merkel’in yolundan şaşma’

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Parti içerisinden uyarı geldi: ‘Merkel’in yolundan şaşma’

Oyları anketlerde düşüşe geçen CDU’da Merkel’in yerine seçilen Annegret Kramp Karrenbauer’in partiyi koyu muhafazakar bir çizgiye çekeceğinden korkan parti içerisindeki merkez sağ kanat, CDU liderine ‘Merkel politikasından şaşma’ uyarısı yaptı.

ALMANYA’da hükümet ortağı büyük partilerin anketlerde düşüşe geçmesi, parti yöneticilerini endişelendirdi. Hükümetin büyük ortağı CDU Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer’e ‘Merkel politikasından ayrılma’ uyarısı yaptı. CDU’nun gelecek seçimlerde başbakan adayları arasında ismi geçen Laschet, “Welt am Sonntag” Gazetesi’ne “CDU’nun Merkel Başbakanlığı döneminde kazandığı başarı reçetesi, sadece sorunları pragmatik yoldan çözmek ve köklü CDU seçmenleri dışındakileri de kazanmaktan ibaret değildi. Buna sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız” dedi.

Parti içerisinden uyarı geldi: ‘Merkel’in yolundan şaşma’
BAŞBAKAN ADAYLIĞI KARARA BAĞLANMADI
Kramp Karrenbauer’in CDU genel başkanı seçilmesinin aynı zamanda başbakan adayı olacağı anlamına gelmediğine de dikkati çeken Laschet “Kramp Karrenbauer başbakan adayı olacak mı sorusu 2020 sonundaki parti kurultayında karara bağlanmalı. Ne bugün, ne de şimdi 2020 sonunda değiliz” dedi. Kendisinin başbakan adayı olup olmayacağı sorusuna Laschet, “Ben Kuzey Ren Vestfalya’daki görevimle ilgiliyim” yanıtını verdi.

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