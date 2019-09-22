Park edeceklerdi! Dönüşte yan yattı
Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı yanındaki lüks otel Adlon’da bir müşteri, Mercedes marka cipini garaja götürülmesi için teslim etti.
İki otel çalışanı cipi garaja götürürken, kaza yaptı. 29 yaşındaki çalışan Yitzhak Rabin Caddesi’nden 17’inci Juni Caddesi’ne dönerken direksiyon hâkimiyetini kaybedince, cip şoför tarafına yan devrildi. Kazada, 29 yaşındaki sürücü yara almadan kurtulurken, yan koltukta oturan 19 yaşındaki otel çalışanı hafif şekilde yaralandı. Adlon sözcüsü Sabina Held, kazaya sebep olan iki otel çalışanının ciple tur atmak istediği iddialarını yalanladı. Sözcü, kazanın garaja giderken meydana geldiğini söyledi.
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