Paris’ten Urfa’ya ‘Gönül Köprüsü’
Paris’te faaliyet gösteren Hanımeli Derneği üyesi 49 kadın, İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle ’Gönül Köprüsü’ projesi çerçevesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde temaslarda bulunuyor.
BÖLGENİN önemli illeri arasında yer alan Şanlıurfa’ya giden gurbetçi kadınlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, Göbeklitepe kazı alanı ile Harran ve Akçakale ilçelerini ziyaret etti. Ülkenin güneyini ilk gez gören kadınlar, Akçakale Sınır Kapısı’nda Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Derneğin Başkanı Pembe Hekimoğlu, Paris’ten Şanlıurfa’ya gelerek ön yargıları kırmayı başardıklarını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Hekimoğlu, “Bakanımız Süleyman Soylu dostluk ve kardeşlik köprülerinin oluşturduğu projelere büyük önem veriyor. Bu organizasyondan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Suriyeli sığınmacı kamplarını da görme şansı bulduk. Suriye’de yaşanan olaylar ve Türkiye’nin mağdur sığınmacılara olan yardımlarına ilişkin de geniş bilgi sahibi olduk” diye konuştu.
Hekimoğlu, bölgedeki ziyaretleri kapsamında Mardin’e de gittiklerini ve hafta boyunca da diğer kentlerde gezi ve incelemelerde bulunacaklarını kaydetti.
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