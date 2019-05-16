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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
IHA
16.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Paris’te Türk kültürünün dünya tarihindeki rolü anlatıldı

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Paris’te Türk kültürünün dünya tarihindeki rolü anlatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Türk Akademisi tarafından 70’den fazla bilim insanının katıldığı ‘Büyük Bozkır: Kültürel Miras ve Dünya Tarihindeki Rolü’ konulu bir konferans düzenledi.

KONFERANSA ABD, Rusya, Hindistan, Çin, İngiltere, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Fransa, Letonya, Hollanda ve Macaristan gibi ülkelerden 70’e yakın bilim insanı ile UNESCO üyesi ülkelerin temsilcileri ve UNESCO yetkilileri katıldı. Konferansın açılışında eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in konferansa gönderdiği tebrik mesajı okundu. Nazarbayev’in “Birçok ülkenin bilim insanları ile tarihçiler ve dil uzmanlarının katıldığı konferansın Avrupa’nın Kültür başkenti Paris’te düzenlenmesinin ayrı bir önemi olduğu tüm insanlık tarihiyle ilişkili tarihi ve kültürel mirasımızın bilim çevresindeki ufkunu genişleteceğini ümit ederim” dediği mesajı Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darkhan Kıdırali okudu.

Paris’te Türk kültürünün dünya tarihindeki rolü anlatıldı

HİNDİSTAN’DA TÜRK USULÜ EĞİTİM VARDI
‘Türk Uygarlığı ve Dünya Kültürüne Yaptığı Katkı’ konulu oturumda konuşan İndira Gandhi Ulusal Sanat Merkezi Profesörü Mansura Haydar, ‘Türklerin Hindistan’daki eğitim ve bilim alanına yaptığı katkı’ başlıklı bir bildiri okudu. Profesör Haydar, “Hindistan topraklarında Türkler Delhi Sultanlığı ve Büyük Moğollar döneminde hükümdarlık etmiştir. Onlar Hindistan’da eğitim ve bilim alanına yeni yöntemler getirmiştir. Örneğin, çocukları eğitmek için Türkler medrese sistemini kurmuşlardır. Türkler bilim alanında matematik, müzik, astronomi ve mekaniği geliştirme işine önem vermiştir” ifadelerini kullandı.

Paris’te Türk kültürünün dünya tarihindeki rolü anlatıldı

TÜRK TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YIL
Konuşmacılar, genel anlamda ipek yolu üzerinden yayılan Türk kültürü ve birliği üzerinde durdu. UNESCO’da bu sene düzenlenen konferansta Türk dilli ülkelerin tarihinde özel bir yeri olan Altın Orda ve Moğolistan’ın kuruluşunu etkileyen Talas Kurultayı’nın 750’nci, Balasagunlu Yusuf’un Kutadgu Bilig’in yazılışının 950’nci, İmadeddin Nesimi’nin 650’nci yıl dönümlerine denk geldiği hatırlatıldı ve UNESCO’da bunların adına konferanslar ve etkinlikler düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

BİLİM İNSANLARINA ÖDÜL VERİLDİ
Öte yandan, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kıdırali uluslararası camiada tanınmış olan Türk tarihine ve Türk Birliği üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı, bilim insanlarına ödül takdim etti. Hindistan İndira Gandhi Ulusal Sanat Merkezi Profesörü Mansura Haydar, Paris Üniversitesi Profesörü Wanda Dressler, L.N.Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Profesörü Bolat Kömekov, Türkiye Cumhuriyeti UNESCO Ulusal Komisyonu temsilcisi Prof. Dr. Öcal Oğuz Uluslararası Türk Akademisinin altın madalyası ile taltif edildi.

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