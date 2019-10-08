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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
08.10.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Paris’te ‘Kutadgu Bilig’ Konferansı

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Paris’te ‘Kutadgu Bilig’ Konferansı

Fransa’nın başkenti Paris’te Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) düzenlediği konferansta Yusuf Has Hacib’in 11. yüzyılda yazdığı ‘Kutadgu Bilig’ adlı eseri anlatıldı.

PARİS’teki Çekya Kültür Merkezi’nde YEE Paris Müdürü Ahmet Bakçan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta konuşan araştırmacı Yaşar Çağbayır, Yusuf Has Hacib’in, 11. yüzyılda kaleme aldığı siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği olan Kutadgu Bilig eserinin önemine değindi.
Yusuf Has Hacib’le (Uluğ Has Hacib) ilgili bilgi veren Çağbayır, onun hakkında söz konusu eserde yer alan bilgilerin dışında başka kaynağın olmadığını söyledi. Çağbayır, Kutadgu Bilig’in mutluluk ve egemenlik veren, ikbal ve devlet sahibi yapan, sürekli esenlik sağlayan ve gönenç yollarını öğreten bilgi anlamına geldiğini belirtti.

Bu eserin halkın mutluluğunu sağlayacak bilgiler aktardığını ifade eden Çağbayır, Yusuf Has Hacib’in, Allah’ın yasak ettiği şeylerden sakınıp emirlerini yerine getiren bir ‘zahit’ olduğunu anlattı. Çağbayır, eserde insanların ahireti kazanmaları için yapması gerekenler hakkında bilgilerin de verildiğini dile getirdi. Yusuf Has Hacib’in dünya ile din işlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Çağbayır, Kutadgu Bilig’in insanların hayatını analiz etmeye çalışan bir eser olduğunu söyledi. Çağbayır, konferansta eserden bazı sözleri dinleyicilere okudu.

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