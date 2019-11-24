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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
24.11.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Paris’te ‘Kadınlar için adalet’

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Paris’te ‘Kadınlar için adalet’

Paris’te binlerce kişi ‘Kadına yönelik şiddete karşı her zaman her yerde’ sloganıyla yürüyüş yaptı.

PARİS’te her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın örgütlerinin ortak organizasyonuyla kadına yönelik şiddete karşı protesto yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe kadın hakları örgütü FEMEN üyeleri, iş sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve NPA Partisi’nin de aralarında olduğu birçok dernek ve sendika katıldı. Paris’teki Opera Meydanı’nda başlayan yürüyüşte şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları taşındı.

Paris’te ‘Kadınlar için adalet’
‘ARTIK SUSMAYACAĞIZ’
Kadına yönelik şiddete son’, ‘Kadınlar için adalet’, ‘Kadına yönelik ekonomik şiddete son’, ‘Her gün yeryüzünde binlerce kadın tacize uğruyor’, ‘Şiddet uygulayanlara hak ettikleri ceza verilmiyor’, ‘Kanunlar şiddet uygulayanlardan yana’, ‘Özgürlük, eşitlik, kardeşlik’, ‘Artık susmayacağız’, ‘Erkek baskısına son’, ‘Yaşasın kadınların mücadelesi’ sloganlarının atıldığı yürüyüşte, ayrıca müzik gösterileri ve dans performansları da sergilendi.

Paris’te ‘Kadınlar için adalet’

 

 

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