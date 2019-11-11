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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.11.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Paris’te ‘İslamofobiye son’ eylemi

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Paris’te ‘İslamofobiye son’ eylemi

Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi son haftalarda yapılan İslam karşıtı açıklamalar ve saldırıları protesto etti. Birçok derneğin çağrısıyla ve çok sayıda kesimden kişinin katılımıyla Gare Du Nord tren garından toplanan eylemciler, Nation Meydanı’na yürüdü. Eylemciler, Müslümanlara karşı ırkçı açıklamalar ve saldırıların sona ermesini, başörtülü Müslümanlara ayrımcılık yapılmamasını talep etti.

FRANSIZ siyasetçilerin Müslümanları ve İslam’ı hedef alan açıklamalarına ve saldırılara tepki gösteren göstericiler, ‘Başörtülü Müslüman kadınlar ile dayanışma’ sloganları attı ve ‘Irkçılığa son’, ‘Müslümanlara karşı ayrımcılığa son’, ‘İslamofobiye son’, ‘Müslümanlara karşı şiddete hayır’ ve ‘Başörtüsü siyasi sembol değil’ yazılı pankartlar taşıdı.

Paris’te ‘İslamofobiye son’ eylemi
40 BİN KİŞİ KATILDI
Gösteriye Fransa’da yaşayan Müslümanlar, Müslüman kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI milletvekili Eric Coquerel, Senatör Esther Benbassa, sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, ülkenin en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) ve İnsan Hakları Ligi (LDH) yetkilileri ve birçok gazeteci katıldı. Eyleme, Occurence isimli kuruluşa göre 13 bin 500, organizatörlere göre ise 40 bin kişi katıldı.

FRANSIZ BAKAN GÖSTERİYİ ELEŞTİRDİ
Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, eylem devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gösteriye katılım konusunda çağrıda bulunmadıklarını ifade ederek, bu eylemin laikliğe karşı yapıldığını savundu. Fransız aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul’un yaklaşık bir ay önce Besançon’da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemesi ve sözlü saldırıda bulunmasıyla Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.

Paris’te ‘İslamofobiye son’ eylemi
‘YASAKLAMAYI TEŞVİK EDEBİLİRİZ’
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir” ifadelerini kullanmıştı. Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, “Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklamasını teşvik edebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

‘ACINACAK BİR DURUM’
Blanquer birkaç gün önce de televizyon kanalında yaptığı açıklamada bu gösteriyi eleştirerek, “Acınacak bir durum. Laikliğe karşı düzenlenen bir gösteri olduğunu çok iyi görüyoruz” demişti. Senato, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı. Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre Fransa’da yaşayan Müslümanların yüzde 42’si hayatlarından en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmişti.

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