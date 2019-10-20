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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / ABACAPRESS.COM
20.10.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Paris’te İslamofobiye karşı gösteri

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Paris’te İslamofobiye karşı gösteri

Paris’te Republique Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Fransız aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul’un geçen hafta başörtülü Müslüman kadına yönelik sözlü saldırısına tepki gösterdi. Söz konusu kadına destek verilen gösteride, Fransız siyasetçilerin Müslüman karşıtı saldırılarının sona ermesinin gerektiği belirtildi.

AŞIRI sağcı Odoul, geçen hafta Besançon’da düzenlenen bir toplantıda Müslüman kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemişti ve kendisine sözlü saldırıda bulunmuştu. Olayın ardından ülkede tartışmalar başlamış, Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı. Fransız basınındaki haberlerde, son bir haftada ülkenin en önemli televizyon kanallarında başörtüsü hakkında düzenlenen 85 tartışma programına 286 kişinin davet edildiği belirtilmişti. Bu programlarda başörtülü kadınlara söz verilmemesi dikkati çekmişti.
Ülkenin en önde gelen gazetelerinden Le Figaro’nun Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yves Threard, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, “İslam dininden nefret ediyorum. Eğer bindiğim otobüste başörtülü bir kadın olursa inerim” ifadesini kullanmıştı.

Paris’te İslamofobiye karşı gösteriMACRON’A MEKTUP YAZMIŞLARDI
Le Monde gazetesinde birkaç gün önce yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh’in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, yönetmen, aktör ile gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, Odoul’un Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırıyı kınamasını istemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, on gün önce yaptığı açıklamada, “Yönetim tek başına ve devletin tüm hizmetleri, sürekli yenilenen ve artabilen İslam sorununu çözemez. Tüm milletin birleşmesi ve harekete geçmesi gerekiyor” demişti.
Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, geçen hafta yaptığı açıklamada, başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, “Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklamasını teşvik edebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Paris’te İslamofobiye karşı gösteri

 

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