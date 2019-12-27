Paris’te Festiculture etkinliğine yoğun ilgi

BAŞTA Almanya, Fransa ve Türkiye’den katılan esnaflar ürünlerini tanıtmak için stant açtı. Türk, Fransız ve Arap ziyaretçilerin yoğun ilgisi gösterdiği etkinlikte Türk ürünleri ve kültürü tanıtılıyor. Stantlarda ise her türlü çeyizlik, ev eşyası, yiyecek, giyecek, aksesuar, kitap ve Türk yemekleri misafirlere tanıtılıyor.

Festiculture etkinliğinde Türk esnafının dışında bazı yabancıların da stant açtığı görüldü. Her milletten ziyaretçinin geldiği etkinlikte Bursa Mehter Takımı’nın gösterisi çok beğenildi. Etkinliğe gelen ziyaretçilerin bazıları ilk kez görüp dinledikleri mehter takımını hayranlıkla izledi. Etkinlik 29 Aralık’ta son bulacak.







