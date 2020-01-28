Paris’te bin 400 göçmen tahliye edildi
Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Paris’in kuzeydoğusundaki Aubervilliers mahallesinde yol kenarlarındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamp, polis operasyonuyla tahliye edildiği belirtildi. Yaklaşık bin 400 göçmen spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.
YETKİLİLER, daha önce de Paris’te birçok tahliye operasyonu gerçekleştirerek düzensiz göçmenleri geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti. Fransa, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.
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