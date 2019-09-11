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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
11.09.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Parisli gurbetçi, topladığı yardımlarla şehit mezarlarını yeniledi

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Parisli gurbetçi, topladığı yardımlarla şehit mezarlarını yeniledi

29 yıldır Paris’te yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ayhan, şehit haberlerinden etkilenip gurbetçi hemşehrilerinin Paris’te yaptığı düğünlerde yardım kampanyası başlattı. 8 düğünde topladığı 15 bin Euro ile memleketi Çankırı’da 4 şehidin kabrini yeniledi, şehit yakınlarına ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlar yaptı.

FRANSA’da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ayhan (45), geçen yıl artan şehit haberlerinin ardından, Çankırı’daki şehit ve gazi ailelerine destek için yardım kampanyası başlattı. Ayhan, Paris’te yaşayan Çankırılı hemşerilerinin düğünlerine katılıp, şehit ve gazi aileleri için yardım topladı. Ayhan, 1 yılda katıldığı 8 düğünde 15 bin Euro topladı. Geçen ay Çankırı’ya gelen Ayhan, bu paranın bir kısmı ile 4 şehit askerin kabrini yeniledi. Artan paranın bir kısmı ile şehit ailelerine destek olan Ayhan, kalan kısmını da Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar bu çalışması nedeniyle Mehmet Ayhan’a teşekkür belgesi verdi.

Parisli gurbetçi, topladığı yardımlarla şehit mezarlarını yeniledi
’YETKİSİZ BİR İŞ YAPMADIK’
Ayhan, “Toplanan paralar karşısında makbuz kestik. Parayı, ‘ilimizdeki şehitlerimiz ve gazilerimiz için kullanacağız’ dedik. Şehit kabirlerini yenileme, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için kullanmak istedik. Kaymakamlık gözetiminde 4 şehidimizin kabrini yeniledik, bayrak direklerini değiştirdik ve eskidikçe yenilenmesi için 4 Türk bayrağı aldık. Paranın bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışladık, bir kısmıyla şehit ailelerimize yardım yapıldı. Her şeyi devlet kanalıyla. Destek olan herkesin içi rahat olabilir” dedi.
Parisli gurbetçi, topladığı yardımlarla şehit mezarlarını yeniledi

Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise, Mehmet Ayhan’a teşekkür ederek “Biz Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği olarak Mehmet Bey’in Fransa’daki faaliyetlerini öğrendik. Kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Fransa’daki emekçi kardeşlerimize de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Mehmet Bey bundan sonra bizim derneğimizin onursal üyesidir” dedi.

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