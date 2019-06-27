Paris teröristi Almanya’da yakalandı
Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te yaşanan kanlı terör saldırısının zanlısı Almanya’da yakayı ele verdi. Stade de France Stadı, Bataclan konser salonu ve cafelere yapılan saldırıda 130 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanmıştı.
DRESDEN Savcılığı, Paris terör saldırısı zanlısı bir kişinin yakalandığını açıkladı. 39 yaşındaki Boşnak zanlının, 20 Haziran gecesi Asayiş Şubesi bağlı özem timin, Saksonya Anhalt Eyaletindeki Merseburg civarında düzenlediği bir baskında yakalandığı belirtildi. Eyalet Savcılığı, zanlının Belçika’ya iadesini inceliyor. Boşnak zanlı hakkında Belçika makamlarının terör saldırısına yardım etmekten tutuklama kararı bulunuyordu ve tüm Avrupa’da aranıyordu. Alman güvenlik birimlerinin zanlıyı uzun süredir takip ettiği belirtildi.
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