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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
10.07.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye bastı

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Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye bastı

Fransa’nın başkenti Paris’in Şehir Meclisi Sorumlu Başkan Yardımcısı Celia Blauel düzenledikleri Paris Şehir Meclisi toplantısı sonrası dünyadaki pek çok şehir gibi iklim acil durumu ilan ettiklerini duyurdu.

BLAUEL, küresel ısınmayla mücadele için imzalanan 2015 anlaşmasına ev sahipliği yapan Paris meclisinin aldığı bu kararın 2015 yılında koyulan hedeflere ulaşılması amacıyla verildiğini açıkladı. Bu karar çerçevesinde ise gençlere iklim değişikliği konusunda bilgilendirmek için bir iklim akademisi kuracaklarını belirtti.

650 ŞEHİR ACİL DURUM İLAN ETTİ
İngiltere Parlamentosu, sembolik sayılabilecek önergeyi 10 Mayıs’ta kabul ederek iklim acil durumu ilan eden dünyada bir ilke imza atmıştı. İrlanda da,10 Mayıs’ta meclisten geçirdiği benzer bir önergeyle kararı alan ikinci ülke olmuştu. ‘İklim Seferberliği’ adlı çevreci örgüt ise, dünya genelinde 650 civarı şehirdeki yerel yetkililerin iklim acil durumu ilan ettiğini ve ABD’deki birçok sivil toplum kuruluşunun da bu yönde baskıyı artırdığını açıklamıştı.


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