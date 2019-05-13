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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
13.05.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Parayı kokusundan tanıyan köpek

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Parayı kokusundan tanıyan köpek

Almanya’nın Düsseldorf Havaalanı’nda görevlendirilen özel eğitimli ‘Luke’ adlı köpek, üzerindeki parayı gümrüğe beyan etmeyen yolcuları tespit ediyor. Havaalanı yetkilileri, altı aydır görev yapan ‘Luke’, şu ana kadar 1 milyon 200 bin Euro’nun yakalanmasını sağladı.

LUKE üç yaşında. Nakit para kokusu alma konusunda eğitimli. Kokuya çok duyarlı olduğu için kısa sürede nakit paranın kimde olduğunu hemen anlayabiliyor. Gümrükte görevli polis memuru Sabine Mohren’ın “Ara” emrini alan Luke, yolcuları ve yanındaki bagajlarını tek tek koklamaya başlıyor. Luke çok hızlı kokladığı için çoğu zaman yolcular kendilerinin köpek tarafından koklanıp arandığını anlayamıyor bile. Düsseldorf Havaalanı Gümrük Sözcüsü Michael Walk, “Koku almak çok kolay değil. Luke görev aldığı altı ay içinde 21 yolcunun üzerinde bir milyon 200 bin Euro yakaladı” dedi.

Parayı kokusundan tanıyan köpek

10 BİN EURO’YA KADAR SERBEST
Almanya’da gümrük yasaları 2007’de değişti. 12 yıl önce yürürlüğe giren yasalara göre her bir yolcu Almanya’ya üzerinde 10 bin Euro’ya kadar parayla beyan etmeden girebiliyor. Ancak 10 bin Euro’dan fazla olan miktarın gümrüğe yazılı beyanı şart. Para beyanına getirilen zorunlulukla kara para aklama ve terör örgütlerine para akışının önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca bu yasa sayesinde sosyal yardım alanların gerçekte ihtiyaç sahibi olup olmadığı da kontrol ediliyor. Sözcü Walk, “Tabii ki her yolcuda nakit para vardır. Yolcuların üzerinde banknotların bulunması doğal. Ancak Luke, desteler halinde taşınan banknotların kokusunu almaya duyarlı. Elbette bir yolcunun üzerinde 9 bin 999 Euro mu yoksa 10 bin Euro mu var bunu ayırt edemez. Ama para destelerini çok çabuk fark edebiliyor” dedi

Parayı kokusundan tanıyan köpek

PARANIN KOKUSUNU ALINCA HIRLIYOR
Luke’nin sadece Euro’ya duyarlı olmadığını belirten sözcü, “Her para biriminin kendisine özgü kokusu var. Luke Euro, Dolar, Türk Lirası ve Sterlin’in kokusunu hemen alıyor. Paranın kokusunu alınca hırlıyor” dedi.
Luke, havaalanındaki yolcuların üzerinde 10 bin Euro’dan fazla para olup olmadığını kontrol ederken, aynı havaalanında kokuya duyarlı 11 köpek de yolcuların bagajlarını kapalı kapılar arkasında kontrol ediyor.

Parayı kokusundan tanıyan köpek

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