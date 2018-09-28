‘Parası yetersiz’ diye Belçika’ya alınmadı
Belçika’da kalacakları zaman aralığında üzerlerinde yetecek kadar nakit parası bulunmayan Sırp anne ile dokuz aylık çocuğuna ülkeye giriş izni verilmedi.
BRÜKSEL’e seyahat eden Sırp turist, Zaventem Havaalanı’nda pasaport kontrolü esnasında sorguya alındı. Sorgusunun ardından kadın, dokuz aylık bebeğiyle gözaltına alındı. Havalimanı karakolunda çocuğu ile birlikte dört gün gözaltında tutulan Sırp turistin üzerinde ülkede kalacak kadar parası olmadığından girişine izin verilmediği bildirildi. Kadın ve dokuz aylık bebeği işlemlerin ardından uçakla Sırbistan’ı gönderildi.
Brüksel Emniyeti olayla ilgili yaptığı açıklamada, Sırp kadının 16 gün boyunca kardeşinin yanında kalacağını anlattığı ve polisin sorduğu sorulara yeterli cevap veremediğini bildirdi. Yetkililer kadının üzerinde sadece 300 euro para bulunduğunu belirterek, yasalar gereğince en az 720 euro bulundurması gerektiğini ifade etti.
Sırp kadın ise Belçika polisinin tutumunun ‘insanlık dışı’ olduğunu söyledi.
Belçika’ya gelen turistlerin yasa gereği her gün için en az 45 euro bulundurması gerekiyor.
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