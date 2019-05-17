Paralı olunca tüketici elini çekti
Plastik poşet kullanımının 15 cent yapıldığı Almanya’da yıllık kişi poşet miktarı 45’ten 24 adete düştü. Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze “Başlangıç için sevindirici” dedi.
ALMANYA’da parayla satılmasının zorunlu olmasından sonra, plastik poşet kullanımı azaldı. 2016 yılında kişi başı yıllık poşet kullanım sayısının 45 olduğu ülkede bu sayı 2017’de 29’a, 2018’de ise 24’e düştü. Plastik poşetler Almanya’da yasa gereği en az 15 centten satılıyor.
300 ŞİRKET POŞET KULLANMIYOR
Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze “Poşetlerin ücretli olması, bize tüketimin düştüğünü gösterdi. Plastik poşete ilginin azalması başlangıç olarak sevindirici. Amacım daha da aşağılara çekmek” dedi. Almanya’da bakanlığın, plastik poşetlerin kullanılmaması için başlattığı kampanyaya birçok büyük firma ve market zinciri destek veriyor. 300 şirket bakanlıkla anlaşma imzalayarak plastik poşet kullanımını durdurdu.
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