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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
FRANKFURT
19.12.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Paperworld’de, 68 Türk firması çıkarma yapacak

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Paperworld’de, 68 Türk firması çıkarma yapacak

Türkiye kırtasiye sektörü, Messe Frankfurt Paperworld’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 26-29 Ocak günleri arasında düzenlenecek fuara, 41’i Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) üyesi 68 Türk firması katılacak. 

Paperworld’de, 68 Türk firması çıkarma yapacakDünyanın en büyük kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı Messe Frankfurt Paperworld için geri sayım başladı. Fuar, vizyoner ofis ve kırtasiye trendlerine odaklanarak ‘Yeni bir salon’ konsepti ile ziyaretçilerini karşılayacak. Sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan bu fuara, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk kırtasiyeciler sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından Frankfurt’a damgasını vuracak.

‘İHRACATTA GÜÇLÜYÜZ’
Türk kırtasiye sektörünün ekonomik sıkıntılara rağmen yeni teknolojilere yaptığı yatırımlar, kaliteli ve özgün tasarımlara verdiği önem sayesinde Avrupa’nın vazgeçilmezi haline geldiğini belirten TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil: “Türk kırtasiye sektörü gücünü 2018 fuarında göstermiş, ‘İhracatta güçlüyüz’ mesajı vermişti. Ülkemiz hızlı teslimat, güvenilir kalitede üretim, eğitimli çalışan ve modern tasarım hizmetleriyle öne çıkan ülkeler arasında. Başta Çin olmak üzere özellikle Uzakdoğulu üreticilerin yarattığı rekabete rağmen Türk firmaları fuara yoğun bir katılım göstermişti. Stantlarımız hiç boş kalmamış, ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu yıl geçen yılı da geçeceğiz. Tam 68 Türk firması fuarda stant açarak ürünlerini tanıtacak” dedi. Türk firmalarının kırtasiye sektöründeki ana ürünlerin neredeyse tamamının imalatını yaparak dünya pazarına avantajlı fiyatlarla sunduğunu da anlatan Şendil, bugün kırtasiye bazında 15 milyon euro ihracat yapan firmalar olduğunun bilgisini verdi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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