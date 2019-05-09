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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
09.05.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Paniğe kapılmayın ama gelirimiz 124.3 milyar Euro düşecek

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Paniğe kapılmayın ama gelirimiz 124.3 milyar Euro düşecek

Son yıllarda vergi gelirinde rekorlar kıran Almanya’da vergi gelirleri bu yıldan itibaren düşecek. Maliye Bakanı Scholz, vergi gelirinin 124.3 milyar düşeceğini açıkladı ve paniğe kapılmama çağrısı yaptı.

PEŞ peşe vergi gelirlerinde rekorlar kıran Almanya’nın, ekonomik konjonktürde yaşanan durgunluk nedeniyle bu yıldan itibaren vergi gelirlerin önemli ölçüde düşeceği belirtildi. Federal, eyalet ve belediyelerin vergi geliri 2023 yılına kadar beklenenden çok daha düşük olacak.

Paniğe kapılmayın ama gelirimiz 124.3 milyar Euro düşecek

HERKES DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMELİ
Federal Maliye Bakanlığının bütçesine bu yıl 10 milyar Euro daha az para girecek. Federal bütçenin vergi gelirleri ise 2023’e kadar 70.6 milyar azalacak. Vergi gelirinin 124.3 milyar Euro düşeceğini açıklayan Maliye Bakanı Olaf Scholz, paniğe kapılmama çağrısı yaptı ve “Eğer birbirimize karşı değil de beraber çalışırsak, başarırız. Herkesin biraz daha fazla çaba sarfetmesi gerekiyor” dedi.

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