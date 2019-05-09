Paniğe kapılmayın ama gelirimiz 124.3 milyar Euro düşecek
Son yıllarda vergi gelirinde rekorlar kıran Almanya’da vergi gelirleri bu yıldan itibaren düşecek. Maliye Bakanı Scholz, vergi gelirinin 124.3 milyar düşeceğini açıkladı ve paniğe kapılmama çağrısı yaptı.
PEŞ peşe vergi gelirlerinde rekorlar kıran Almanya’nın, ekonomik konjonktürde yaşanan durgunluk nedeniyle bu yıldan itibaren vergi gelirlerin önemli ölçüde düşeceği belirtildi. Federal, eyalet ve belediyelerin vergi geliri 2023 yılına kadar beklenenden çok daha düşük olacak.
HERKES DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMELİ
Federal Maliye Bakanlığının bütçesine bu yıl 10 milyar Euro daha az para girecek. Federal bütçenin vergi gelirleri ise 2023’e kadar 70.6 milyar azalacak. Vergi gelirinin 124.3 milyar Euro düşeceğini açıklayan Maliye Bakanı Olaf Scholz, paniğe kapılmama çağrısı yaptı ve “Eğer birbirimize karşı değil de beraber çalışırsak, başarırız. Herkesin biraz daha fazla çaba sarfetmesi gerekiyor” dedi.
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