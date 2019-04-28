Palmer yanlış yaptı, çok açık dille uyardım!
Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, Alman Demiryolları’nın Nazan Eckes’in de yer aldığı göçmen kökenlilerle ilgili reklam afişini, “Bu hangi toplumu temsil ediyor” sözleriyle eleştiren ve büyük tepki çeken Yeşillerli Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer’in yanlış yaptığını ve çok açık bille uyardığını söyledi.
TÜBİNGEN Belediye Başkanı Boris Palmer’in, Alman Demiryolları’nın Nazan Eckes gibi göçmen kökenlilere yer verdiği reklam afişine, “Bu hangi toplumu temsil ediyor” diye karşı çıkması büyük tartışma çıkardı. Palmer’in açıklamasına sadece aşırı sağcı AfD destek çıktı. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, partili belediye başkanını uyardığını açıkladı. Habeck “Boris Palmer’in ifadeleri yanlıştı ve ırkçı bir dünya görüntüsüne kapıyı açtı. İnsanları dış görünüşüne göre yargıladı ve buradan hareketle ‘kim bizim toplumumuza ait sorusu’nu çıkardı. Ben kendisine, bu tür ifadelerin toplumsal bütünlük açısından ne anlama geldiğini, çok açık bir dille anlattım” dedi.
YEŞİLLER’İN BRAD PİTT’İ
Yeşiller’in Brad Pitt’i olarak adlandırılan Robert Habeck, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Çok sade ve rahat giyinen Habeck, sabahleyin giyinirken, havaya ve giydiği elbisenin temizliğine dikkat ettiğini, onun dışında bir özen göstermediğini anlattı. Tanrının varlığına inanıyor musunuz sorusuna ise Habeck, “İnanmak için çok sayıda felsefi kitaplar okudum. Ben kilise üyesi de değilim. Ama Hıristiyanlığın merhamet ahlakı benim için önemli. Ben dünyevi bir Hıristiyanım” dedi.
Son olarak ne zaman ağladınız sorusuna ise Habeck, baba olduğundan beri sulu gözlü olduğu, duygusal filmler izlerken hep gözlerinin dolduğu yanıtını verdi.
Boris Palmer
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