Paketi açıkladıktan iki gün sonra iki ayrı uçakla gidiyorlar

BAŞBAKAN Merkel, pazartesi günü New York’ta yapılacak iklim zirvesi için Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Ekonomi ve İşbirliği Bakanı Gerd Müller ile birlikte New York’a uçarken, Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşecek. Merkel, Alman ordusuna ait hükümet uçağıyla yerel saatle 15.30’da New York’a uçacak. Karrenbauer ise yarım saat sonra Alman ordusunun askeri nakliyat uçağıyla Washington’a hareket edecek. Bir uçağın gidiş dönüş karbondioksit (CO2) salınımı 330 ton. Bu, bir Alman’ın yılda ortalama sebep olduğu CO2 salınımının 30 katı.

BAŞBAKANLIK İSTEMEDİ

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre başlangıçta Karrenbauer’in de Başbakan Merkel’le birlikte uçması planlandı. Merkel ve beraberindeki heyet New York’ta indikten sonra Karrenbauer aynı uçakla Washington’a devam edecekti. Karrenbauer, Merk Esper ile görüştükten sonra da pazartesi akşamı bir havayolu şirketinin uçağıyla Berlin’e dönecekti. Bunun için dönüş biletleri de alındı. Ancak gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı habere göre, başbakanlık, Karrenbauer’in ayrı bir uçakla uçmasını tavsiye etti. Bunun için somut bir gerekçe de gösterilmedi.

BİR ABD SEFERİ 360 BİN EURO

Spiegel Online’ın Alman ordusunun iç yazışmalarına dayandırarak yaptığı hesaba göre hükümet uçağının bir saatlik uçuş masrafı 24 bin ile 35 bin Euro arasında. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’in orduya ait başka bir uçakla uçmasının maliyeti bu durumda 360 bin Euro tutuyor. Bu masraflar vergi mükelleflerinden karşılanıyor. Ayrıca Başbakan Merkel’i New York’a götüren hükümet uçağı New York’a indikten sonra, Washington’a uçmak zorunda. Çünkü New York havalimanında kalamıyor.