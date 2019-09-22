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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN- Fotoğraf: dpa
22.09.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Paketi açıkladıktan iki gün sonra iki ayrı uçakla gidiyorlar

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Paketi açıkladıktan iki gün sonra iki ayrı uçakla gidiyorlar

Almanya’da hükümet, küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliğine karşı önlemler paketini cuma günü kamuoyuna açıkladı. Pakette, küresel ısınmanın faktörlerinden uçak seyahatine karşı, ucuz bilet yoluyla tren seyahatinin teşvik edilmesi karara bağlandı. Ancak daha iki gün geçmesine rağmen Başbakan Angela Merkel ile Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ayrı ayrı uçaklarla ABD’ye uçuyor.

BAŞBAKAN Merkel, pazartesi günü New York’ta yapılacak iklim zirvesi için Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Ekonomi ve İşbirliği Bakanı Gerd Müller ile birlikte New York’a uçarken, Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşecek. Merkel, Alman ordusuna ait hükümet uçağıyla yerel saatle 15.30’da New York’a uçacak. Karrenbauer ise yarım saat sonra Alman ordusunun askeri nakliyat uçağıyla Washington’a hareket edecek. Bir uçağın gidiş dönüş karbondioksit (CO2) salınımı 330 ton. Bu, bir Alman’ın yılda ortalama sebep olduğu CO2 salınımının 30 katı.

BAŞBAKANLIK İSTEMEDİ
Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre başlangıçta Karrenbauer’in de Başbakan Merkel’le birlikte uçması planlandı. Merkel ve beraberindeki heyet New York’ta indikten sonra Karrenbauer aynı uçakla Washington’a devam edecekti. Karrenbauer, Merk Esper ile görüştükten sonra da pazartesi akşamı bir havayolu şirketinin uçağıyla Berlin’e dönecekti. Bunun için dönüş biletleri de alındı. Ancak gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı habere göre, başbakanlık, Karrenbauer’in ayrı bir uçakla uçmasını tavsiye etti. Bunun için somut bir gerekçe de gösterilmedi.

BİR ABD SEFERİ 360 BİN EURO
Spiegel Online’ın Alman ordusunun iç yazışmalarına dayandırarak yaptığı hesaba göre hükümet uçağının bir saatlik uçuş masrafı 24 bin ile 35 bin Euro arasında. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’in orduya ait başka bir uçakla uçmasının maliyeti bu durumda 360 bin Euro tutuyor. Bu masraflar vergi mükelleflerinden karşılanıyor. Ayrıca Başbakan Merkel’i New York’a götüren hükümet uçağı New York’a indikten sonra, Washington’a uçmak zorunda. Çünkü New York havalimanında kalamıyor.

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