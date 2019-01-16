Pakdemirli, 70 ülkenin tarım bakanı ile Berlin’de buluşacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin’de gerçekleşecek 70 ülkenin tarım bakanının buluşacağı Dünya Gıda ve Tarım Forumu’na katılmak üzere Almanya’ya geliyor. Pakdemirli, Türk sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.
ALMANYA’nın başkentinde 17-19 Ocak tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek Dünya Gıda ve Tarım Forumu’na 70 ülkenin tarım bakanları, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri katılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek dört oturumdan biri olan ‘Tarım ve Kırsal Bölgelerde Yapısal Değişiklikler’ konulu oturuma başkanlık edecek.
Pakdemirli’nin Alman mevkidaşı Julia Klöckner ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Berlin’de çok sayıda ikili görüşmeler yapması beklenen Pakdemirli’nin cuma akşamı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de biraraya gelmesi planlanıyor.
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