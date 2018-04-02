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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
02.04.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Pahalı hayat + yüksek kira = az çocuk

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Pahalı hayat + yüksek kira = az çocuk

Almanya’da 2016’da 792 binden fazla bebek dünyaya geldi. Bu rakam ile Almanya’da doğum oranı 1973 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak artışı mercek altına alan uzmanlar, doğum oranlarında köy ve kentler arasında önemli farklar olduğunu, hayatın daha pahalı olduğu kentlerde doğum oranlarının da düştüğünü ortaya çıkardı.

NÜFUSU azalan ve yaşlanan Almanya, 2016'da yılında yaşanan doğum artışına sevindi. Ancak artışın daha fazla olabileceği, doğumlarda bölgesel farklar bulunduğu belirlendi. Federal Nüfus Araştırma Enstitüsü'nün (BiB) yaptığı araştırmaya göre pahalı kentlerde doğum oranları daha düşük. Doğum oranının en düşük olduğu kentler arasında Münih, Düsseldorf, Köln, Passau, Kiel, Gera ve Würzburg kentleri geliyor. Bu kentlerde 1969-1972 doğumlu kadınlarda doğum oranı ortalama 1 ve 1.2 arasında. Araştırma Müdürü Martin Bujard, doğumların düşük olmasının nedenlerinin başında kiraların yüksek olması, yetersiz çocuk dostu konut ve yuvaların geldiğini kaydetti.

792 BİN 131 ÇOCUK DOĞDU
Siyasi partiler doğumları artırmak için olumsuz etkenlerin üzerine gidilmesini istedi. Sol Parti aile politikaları sözcüsü Katrin Werner, “Çocuk arzusu cüzdan kaygısı yüzünden sönmemeli” dedi ve bunun için konut yapımına yatırım yapılmasını talep etti.
Alman İstatistik Dairesi raporuna göre Almanya'da 2016 yılında bir önceki yıla oranla doğum oranı yüzde 7 arttı. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2016'da Almanya'da 792 bin 131 çocuk dünyaya geldi.

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