Pahalı hayat + yüksek kira = az çocuk
Almanya’da 2016’da 792 binden fazla bebek dünyaya geldi. Bu rakam ile Almanya’da doğum oranı 1973 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak artışı mercek altına alan uzmanlar, doğum oranlarında köy ve kentler arasında önemli farklar olduğunu, hayatın daha pahalı olduğu kentlerde doğum oranlarının da düştüğünü ortaya çıkardı.
NÜFUSU azalan ve yaşlanan Almanya, 2016'da yılında yaşanan doğum artışına sevindi. Ancak artışın daha fazla olabileceği, doğumlarda bölgesel farklar bulunduğu belirlendi. Federal Nüfus Araştırma Enstitüsü'nün (BiB) yaptığı araştırmaya göre pahalı kentlerde doğum oranları daha düşük. Doğum oranının en düşük olduğu kentler arasında Münih, Düsseldorf, Köln, Passau, Kiel, Gera ve Würzburg kentleri geliyor. Bu kentlerde 1969-1972 doğumlu kadınlarda doğum oranı ortalama 1 ve 1.2 arasında. Araştırma Müdürü Martin Bujard, doğumların düşük olmasının nedenlerinin başında kiraların yüksek olması, yetersiz çocuk dostu konut ve yuvaların geldiğini kaydetti.
792 BİN 131 ÇOCUK DOĞDU
Siyasi partiler doğumları artırmak için olumsuz etkenlerin üzerine gidilmesini istedi. Sol Parti aile politikaları sözcüsü Katrin Werner, “Çocuk arzusu cüzdan kaygısı yüzünden sönmemeli” dedi ve bunun için konut yapımına yatırım yapılmasını talep etti.
Alman İstatistik Dairesi raporuna göre Almanya'da 2016 yılında bir önceki yıla oranla doğum oranı yüzde 7 arttı. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2016'da Almanya'da 792 bin 131 çocuk dünyaya geldi.
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