Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi
Paderborn’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 1,8 tonluk bomba, inşaat alanında bulundu. Tahrip gücünün çok yüksek olduğu açıklanan bombanın etkisiz hale getirilmesi için 1.5 km çapında yaşayan 26 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
ALMANYA’nın Paderborn kentinde inşaat çalışmaları sırasında farkedilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için bugün 26 bin kişinin evlerinden tahliye edildi. Paderborn Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bombanın içinde 1,5 ton patlayıcı madde bulunduğu toplam ağırlığının ise 1,8 ton olduğu ifade edildi.
BİN 200 POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK GÖREVLİSİ ÇALIŞTI
Bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında bombanın bulunduğu yerin 1,5 kilometre çevresinde yaşayan 26 bin kişinin tahliye edilmesinde yaklaşık bin 200 polis, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri çalıştı.
Bombanın patlaması halinde bölgede etkilenebilecek tüm insanların tahliyenin ardından bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına başlanacak. Almanya’da geçen yıl da Hannover kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında 50 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.
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