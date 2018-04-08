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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
08.04.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi

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Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi

Paderborn’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 1,8 tonluk bomba, inşaat alanında bulundu. Tahrip gücünün çok yüksek olduğu açıklanan bombanın etkisiz hale getirilmesi için 1.5 km çapında yaşayan 26 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

ALMANYA’nın Paderborn kentinde inşaat çalışmaları sırasında farkedilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için bugün 26 bin kişinin evlerinden tahliye edildi. Paderborn Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bombanın içinde 1,5 ton patlayıcı madde bulunduğu toplam ağırlığının ise 1,8 ton olduğu ifade edildi.

Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi

BİN 200 POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK GÖREVLİSİ ÇALIŞTI
Bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında bombanın bulunduğu yerin 1,5 kilometre çevresinde yaşayan 26 bin kişinin tahliye edilmesinde yaklaşık bin 200 polis, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri çalıştı.

Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi

Bombanın patlaması halinde bölgede etkilenebilecek tüm insanların tahliyenin ardından bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına başlanacak. Almanya’da geçen yıl da Hannover kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında 50 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi

Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi

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