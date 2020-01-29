Özür dilemek zorunda kaldı

SEMPER Opera Balosu, ‘Akıntıya Karşı’ adıyla verilen nişan gerekçesinde 2013 yılında bir darbeyle iktidara el koyan Sisiyi, “Tüm kıtada umut ve cesaret veren, ağır sorunlarla boğuşan Kuzey Afrika’da köprü yapıcı ve barış önderi” olarak nitelendirmişti. Sisi’ye nişan, Almanya’da tartışma konusu oldu. Sosyal medya, “Bir kültür evi bir diktatöre nasıl ödül verir?” tartışmalarıyla sallandı. Ancak Semper Opera Balosu Başkanı Hans Joachim Frey, “Biz gelecekteki gelişmeler için çok önemli kararlar da veriyoruz. Kahire’de Mısır tarihi üzerine bir ulusal müze açıldı. Bu yıl da bir opera binası açılacak. Bu nişan siyasi bir nişan değil. Biz, bir kültür köprüsü kurmak istiyoruz” sözleriyle savunmuştu.





‘ÇEKİLMEYİ GÖRÜŞÜYORUM’

Bu sözler üzerine Almanya’da çok sayıda kişi karara ve Balo Başkanı Frey’e tepki gösterdi. 7 Şubat’ta yapılacak geleneksel balo toplantısını sunacak olan Judith Rakers ile popçu Roland Kaiser, baloya katılıp katılmayacaklarını gözden geçirdiklerini açıkladı. Alman kamu televizyonu ARD’nin ‘Tagesschau’ (Güne Bakış) haber programını sunan Rakers, Twitter hesabından, “Bu nişan beni çok şaşırttı ve ben balonun sunuculuğundan çekilmeyi görüşüyorum” mesajını paylaştı.

ÖDÜL PAZAR GÜNÜ VERİLDİ

Saksonya Eyaletinin başkenti Dresden’in Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert de (FDP) baloya katılıp katılmayı yeniden gözden geçirdiğini açıkladı. Ancak Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer’in planlandığı gibi balonun açılışını yapacağı bildirildi. Frey, tepkilerin artması üzerine “Biz bu nişanı verdiğimiz için özür diliyoruz” açıklaması yaptı.

Semper Opera Balosu yetkilileri, ‘Aziz Georg Nişanı’nı pazar günü Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfattah es-Sisi’ye vermişti.