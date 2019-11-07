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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
07.11.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

‘Özgürlüğe kaçarken bedeller ödendi’

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‘Özgürlüğe kaçarken bedeller ödendi’

13 Ağustos 1961’de örülmeye başlanan Berlin Duvarı’nın uzunluğu, bittiğinde 46 kilometreyi buldu. Doğu Almanya hükümeti 9 Kasım 1989’da Batı Berlin’e geçişleri serbest bırakınca, duvar da yıkıldı ve tarihe ‘Utanç Duvarı’ olarak geçti. O dönemden geriye özgürlüğe kaçmak için kazılan tüneller kaldı.

DUVARIN ayakta kaldığı süre içinde Batı Berlin’deki ailelerine kavuşmak ve Doğu Almanya’nın baskıcı rejiminden kurtulmak için çeşitli kaçış yöntemleri denendi. Yöntemlerden biri de tünel kazmaktı. Berlin’de sadece Bernau Caddesi ve çevresinde 11 tünel kazıldı. Bunların üçünden kaçışlar yapılırken, sekizi kazma aşamasında güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Kaçışın gerçekleştiği tünellerden biri bugün düzenlenen törenle tanıtıldı.

140 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Törene katılan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, 9 Kasım tarihine kadar bir dizi etkinlikler yapılacağını belirtirken “Berlin Duvarı Berlin tarihinin küçük bir parçası. Duvarı insanlara unutturmayacağız. Bu yüzden hikayesini hep canlı tutacağız. İnsanlar kendi ve aile fertlerinin hayatını tehlikeye atma pahasına duvarın üstünden veya altında kaçmayı planladı. Özgürlüğe kavuşmak için çaba harcadı. Tüneller kazıdı. Bu tünel de onlardan biri. Özgürlüğe kaçarken yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetti. Kazılan tüneller sayesinde insanlar özgürlüğe ve ailelerine kavuştu. İnsan biraz çılgın olmalı. Tünel kazıyanlar da pozitif anlamda çılgın insanlardı” dedi.

‘Özgürlüğe kaçarken bedeller ödendi’
YAKALANMA KORKUSU
Berlin’de Bernau Caddesi üzerinde bulunan kaçış tünelinin kazı çalışmalarında yer alan Ulrich Pfeifer de törende hazır bulundu. Pfeifer tüneli nasıl kazıdıklarını ve ne zorluklar çektiklerini anlattı. Pfeifer “Burada metro yolu geçtiği için dikkatli olmalıydık. Bu yüzden düz kazılmadı.Statik araştırması yapmadık. Ama en az dört metre derin kazılması gerektiğini biliyorduk. Biz de tüneli 9 metre derinlikte kazıdık. Toprağı atmak zordu. 1970 yılının sonbaharında kazılan tünel 1971 yılının şubat ayında bitimine 8-9 metre kala fark edildi. O dönemde istihbarat ve polisler duvarın çevresinde sıkı kontroller yapıyordu. Benim görevim kazmak değildi. İnşaat bölümü okuduğum için ben daha çok ölçüm yapıyordum. Dışarıdan fotoğraf çekip tünelin hangi yönde kazılması yönünde kafa yoruyordum. Baskılara karşı kinimiz ve tepkimiz olduğu için tünel kazıma motivasyonumuz vardı. Her riske karşı bu motivasyonla çaba harcıyorduk. Tünelin yönünü belirlemek için Batı Berlin’deki kulelerden ben fotoğraf çekerken, Doğu Alman istihbaratçıları da benim fotoğrafımı çekmişler. Duvarlar yıkıldıktan yıllar sonra bu fotoğraf elime geçti” dedi.

BİR BÖLÜMÜ GÖRÜLEBİLİYOR
Bernau Caddesi üzerinde bulunan kaçış tünelini halka göstermek için Berlin senatosunun desteğiyle çevre binaların altına tünel yapıldı. Ziyaretçiler, açılışını Berlin Eyalet Başbakanı Müller’in yaptığı bu tünel sayesinde kaçış tünelinin küçük bir bölümünü görebiliyor.

 



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