Özgürlüğe, demokrasiye saldırı

CİNAYETTEN 2 hafta sonra aşırı sağcı bir zanlı gözaltına alındı.

2015 yılında Suriyeli sığınmacılara kucak açtığı için Walter Lübcke’yi öldürdüğünü itiraf etti.

Ama birkaç hafta sonra da her şeyi inkâr etti.

Gözaltına alınan aşırı sağcı zanlının daha önceki dönemlerde nazi örgütleriyle işbirliği yaptığı da saptandı.

Daha önceki yıllarda Köln Anakent Belediye Başkanı bağımsız Henriette Reker bıçaklı saldırıya uğrayıp ağır yaralanmıştı.

Saarland’daki Altena Belediye Başkanı CDU’lu Andreas Hollstein da.

Her iki politikacı da Walter Lübcke cinayetinden sonra ölüm tehditleri aldı.

CDU Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring de.

Geçtiğimiz yılın son aylarında Yeşiller’in eski Eş Başkanları Claudia Roth ile Cem Özdemir de öyle.

‘Almanya Atomlu Silahlar Birliği’ sahte isimli hesaptan gönderilen e-mailde, “Solcu Türk domuzu, siz de bizim ölüm listemize girmeyi başardınız. Şu anda siz listemizde birinci sıradasınız ki, bu yüzden kendinizi mutlu hissetmelisiniz” satırları yer aldı.

Bu açıkça ölüm tehdidiydi.

Cem Özdemir’e gönderilen bu mailden 18 dakika sonra Claudia Roth’a da aynı isimli hesaptan bir e-mail gönderildi.

“Şu anda siz bizim ölüm listemizin ikinci sırasındayız” deniyordu.

Bu da açıkça ölüm tehdidiydi.

*

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz ile Yeşiller’li Canan Bayram ve Özcan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu Türk kökenli politikacılar da sosyal medya yoluyla ölüm tehditleri aldılar.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV-NRW) sınırları içindeki Kamp-Lintfort beldesi Belediye Başkanı Christoph Landscheidt, aşırı sağcı saldırganlara karşı kendisini savunmak için silah bulundurma ruhsatı verilmesi talebinde bile bulundu.

Ama buna izin çıkmadı.

NRW’nin Kerpen Belediye Başkanı Dieter Spück, hem aşırı sağ hem de aşırı soldan gelen tehditler yüzünden bir daha aday olmayacağını ilan etti.

Dresden yakınlarındaki Arnsdorf Belediye Başkanı Martina Angermann, aşırı sağcı tehditler yüzünden istifa edip görevi bıraktı.

Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Estorf Belediye Başkanı Arnd Focke, kendisi ve ailesine dönük aşırı sağcı tehditler yüzünden istifa etti.

SPD Federal Meclis milletvekili Senegal kökenli Karaman Diaby’nin Halle kentindeki seçim bölgesi bürosunun camlarına bu ayın ortalarına doğru gece yarısı kurşun yağdırıldı.

Birkaç gün sonra da ölüm tehditleri.

*

Resmî verilere göre 2018’de Almanya genelinde politikacılara karşı 43’ü şiddet eylemi olmak üzere bin 256 suç işlenmiş.

Bunların 517’si aşırı sağ, 222’si de aşırı sol motifli.

Henüz resmî veriler açıklanmasa da 2019’da politikacılara dönük tehdit, hakaret ve saldırı niteliğinde en az bin 240 suç işlendiğinden hareket edilmekte.

Bunların da en az 440’ının aşırı sağcılar, 246’sının da aşırı solcular tarafından işlendiğinden.

Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından Federal Meclis’e sunulan önergeye Federal İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre, hakaret, tehdit ve saldırı suçlarının 161’i CDU’lu politikacılara dönüktür.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) mensubu politikacılara dönük suç sayısı 143’tür.

SPD’li politikacılara dönük 118 suç işlenmiştir.

Yeşiller’li politikacılara dönük 97, Sol Partili politikacılara 45, Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) politikacılara 13 ve FDP’li politikacaılara 12 karşı suç işlenmiştir.

*

Evet, Almanya gibi demokratik hukuk devletinde her düzeyde politik sorumluluk taşıyan politikacılar, hakarete uğramakta, fiziksel saldırıya uğramakta, öldürülmekle tehdit edilmekte, hatta öldürülmektedir.

Bu, özgürlüğe ve demokrasiye saldırıdır.

Bu, özgürlükçü ve demokratik topluma saldırıdır.

Bu, demokratik hukuk devletine saldırıdır.