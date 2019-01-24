Özel ekibin Irak’tan getirdiği cani, 3 çocuğa tecavüz ve cinayetten yargılanacak
Ailesiyle birlikte geldiği Almanya’da sığınma talebinde bulunduktan sonra üç küçük yaştaki kıza tecavüz eden ve birini de öldürüp gömdükten sonra ailesiyle birlikte apar topar kaçtığı Irak’tan özel ekipler tarafından Almanya’ya getirilen Ali Bashar’ın iddianamesi tamamlandı. Bashar, üç ayrı tecavüz ve cinayetten hakim karşısına çıkacak.
IRAKLI Ali Bashar, geçen yıl mayıs ayında Wiesbaden kentinde 14 yaşındaki Susanna’ya tecavüz ettikten sonra küçük kızı öldürmüş ve cesedini bir arkadaşının yardımıyla tren yolu yakınlarına gömdükten sonra annesi, babası ve kardeşiyle birlikte apar topar Irak’a kaçmıştı. Emniyet, Ali Bashar’ın Irak’ta olduğunu tespit edince özel ekipler gönderip şüpheliyi haziran ayında Wiesbaden’a geri getirmişti.
14 VE 11 YAŞLARINDA İKİ KIZA DAHA...
Soruşturmayı tamamlayan savcı, Ali Bashar’ı yaşı küçük üç küçük kıza tecavüz etmek ve cinayetle yargılanması için dava açtı. Ali Bashar’ın davası önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Ali Bashar’ın Susanna’ya tecavüz edip öldürmeden önce de yine 14 ve 11 yaşlarında iki küçük kıza daha tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Küçük kızların aileleri de şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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