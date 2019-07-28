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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Temel ELCİVAN/DUİSBURG(DHA)
28.07.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Ozan Kabak’tan iyi haber

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Ozan Kabak’tan iyi haber

Schalke 04’te çıktığı ilk antrenmanda şansız bir şekilde sakatlanan ve 2 Temmuz’dan bu yana sahalardan uzak kalan Ozan Kabak’tan iyi haber geldiği belirtildi.Alman Bild Gazetesi, Ozan Kabak’ın Schalke 04’ün Avusturya’daki hazırlık kampına katıldığını ve yakın zamanda düz koşulara başlayacağını yazdı.

Haberinde "Nihayet iyi haber var" yorumu yapan Bild, 2 Temmuz’da yapılan antrenmanda ikili mücadele ile sol ayağından sakatlanan Ozan Kabak’ın, ayağına takılan koruyucu çizmeyi çıkarttığını aktardı. Ozan Kabak’ın uzun süren tedavisinin ardından perşembe günü Schalke 04’ün Avusturya kampına gittiği ve cuma günü yapılan muayenenin ardından söz konusu koruyucu çizmenin de genç oyuncunun ayağından çıkartıldığı kaydedildi. Schalke 04 Kulübü’nün yönetim kurulu üyesi Jochen Schneider’in dün öğleden sonra Bild Gazetesi’ne, Ozan Kabak’ın doktorlarıyla konuştuğunu, çok ciddi bir durumun olmadığını ve yakın zamanda düz koşulara başlayacağını ifade ettiği belirtildi.

Bild, Ozan Kabak’ın nasıl bir sakatlık geçirdiğini Schalke 04 Kulübü’nün bunca zamandır açıklamadığını ve riske girmemek için de oyuncunun ayağı doktorlar tarafından sürekli takip edildiğini, durum değişmezse de Ozan Kabak’ın sezon başında (17 Ağustos) takımda yerini almasının zor olduğunu hatırlattı.

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