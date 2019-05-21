Ozan Kabak için en kritik 180 dakika
TÜRK milli futbolcu Ozan Kabak'ın gelecek sezonda da Bundesliga'da oynayıp oynamayacağı takımının yapacağı baraj maçlarında alacağı sonuçlara bağlı. Stuttgart ile Union Berlin takımlarından biri 2019-2020 Sezonun'da Bundeliga'da mücadele edecek. İki takım baraj maçlarının ilkini 23 Mayıs'ta Stuttgart'ta oynayacak. Maçın başlama saati 20.30.
İki takımın arasındaki ikinci maç ise Berlin'de oynanacak. Union Berlin'in sahasında 27 Mayıs Pazartesi oynanacak karşılaşma saat 20.30'da start alacak.Bu iki karşılaşma sonunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, Bundesliga'nın 18. takımı olacak. Union Berlin'in kadrosunda Türk kökenli futbolcu bulunmazken, Stuttgart'ta Ozan Kabak forma giyecek. Ozan devre arasında Galatasaray'dan transfer edilmişti.Beş aylık dönemde takıma çabuk uyum sağlayan genç futbolcu, 15 maçta forma giymişti. Defansın göbeğinde oynayan Ozan, üç de gol atarak önemli bir çıkış yaptı.
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