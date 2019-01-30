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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
30.01.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Oyunculara ayakkabı fırlattılar!

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Oyunculara ayakkabı fırlattılar!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) -Katar maçına taraftar sinirlerine hakim olamadı. Takımlarının 4-0 yenildikleri maçta konuk ekip milli marşını yuhalayan BAE taraftarları, Katarlı oyunculara sandalet, ayakkabı ve plastik madde fırlattı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) deplasmanda 4-0 yenip Asya Kupası'nda finale çıkarken; ev sahibi ekip taraftarları hıncını alamadı. Muhammed Bin Zayed Stadı'nı dolduran 42 bin taraftar Katar Milli Takım marşını yuhaladı, gollerden ve maçtan sonra da oyunculara sandalet ve plastik şişe olmak üzere çeşitli yabancı maddeler atıldı. Bazı oyuncular yaralandı.  Başkent Abu Dabi'deki maç yüksek tansiyonlu başladı. Teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a ambargo koyan bazı Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nde taraftarlar maç öncesi Katar Milli Marşı'nı yuhaladı. Bu şartlar altında başlayan maçta 2. golden sonra taraftar daha da gerildi. Turnuva'nın en golcü ismi Almoez Ali, 37. dakikada sahneye çıkarken; taraftarlar kutlama yapan oyuncuların üzerine Orta Doğu ülkelerinde en ağır hakaret olarak bilinen ayakkabı (Hedefteki Hedefteki kişi veya kişiler kişiler ayakkabının akkabının altındaki altındaki kirden daha kötü olarak nitelendiriliy nitelendiriliyor) fırlattı.Maçın ilerleyen dönemlerinde de oyunculara yabancı maddeler atılmasına karşın; Katar maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Katar'ın zaferi, Arap dünyasında sosyal medyada çeşitli şekillerde yorumlandı.

Twitter'da "Katar'a abluka uygulayan ülkeler sayısınca gol", "Sportmenliğe yakışmayan taraftarı nedeniyle BAE'ye bir daha şampiyona düzenleme hakkı verilmemeli", "Futbol milli takımınız bugün başarılı olamadı, niye terlik atıyorsunuz? Sizle anlaşamayanlarla dahi olsa bu, emirlikler halkının ahlakı olamaz", "BAE'nin yenilgisi üzerine Katar'a abluka 4 yıl daha uzatılacak demektir", "Körfez'den bir ülkenin final maçına çıkıyor olması en önemli nokta ve kupanın Körfez'e
getirilmesini temenni ediyorum" ve "Katar halkına tebrikler. Allah'ın izniyle kupa sizin olur." şeklindeki yorumlar dikkati çekti.

Katar ile Japonya arasındaki final maçı 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

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