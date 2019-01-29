Oyuncak dünyası, 38 Türk firması ile kapılarını açıyor
68 ülkenin katıldığı dünyanın en büyük oyuncak fuarı olan 70. Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı kapılarını açıyor. 38 Türk firması da fuarda, ürettikleri son model oyuncakları tanıtmaya hazırlanıyor.
DÜNYANIN en büyük oyuncak fuarı kabul edilen 70. Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı, kapılarını yarın açıyor. 68 ülkeden 2203 firmanın katıldığı fuarda Türkiye 38, Çin 330, Amerika ise 152 firma ile temsil ediliyor.
Oyuncak üreticileri, Nürnberg Uluslararası Oyuncak Fuarı’nda son teknoloji oyuncaklardan geleneksel ahşap oyuncaklara kadar geniş yelpazeden ürünlerini başta çocuklar ile meraklıların beğenisine sunacak.
Çocukların alınmadığı fuarı sadece uzman işadamları gezebilecek. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de Türk firmalarını tek tek ziyaret edecek.
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