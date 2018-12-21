‘Öykü Arin’e umut ol’ kampanyası devam ediyor
Türkiye’de yaşayan lösemi hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan kampanya devam ediyor. Minik kızın anneannesi Havva Duman, herkesi Öykü için kampanyaya katılmaya davet ediyor.
İYİLEŞMESİ için uygun kök hücre nakli gereken lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı ve benzer hastalar için başlatılan doku tipleme kampanyası, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite Kliniği himayesinde 23 Aralık’ta Herne Alevi Kültür Derneği’nde, 29 Aralık’ta ise Gelsenkirchen Ali Kültür Derneği, Duisburg DİTİB Yeni Camii ve Bochum Erich Brüchmann Haus’ta gerçekleşecek. Minik Öykü’nün anneannesi Havva Duman, vatandaşlarımıza kampanyaya katılma çağrısı yaptı. Duman, doku tipleme kampanyasının hem Öykü hem de benzer durumdaki hastalar için hayati önem taşıdığını vurguladı. İlik nakli bekleyen hastalara yardım edilmesinin insani bir görev olduğunu belirten Duman, kemik iliği tespiti için tükürük örneği verilmesinin yeterli olacağını belirtti.
KEMİK İLİĞİ NAKLİ ŞART
İzmir’de yaşayan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya, uzun testler sonucu nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi(JMML) tanısı konulmuş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Çoğunlukla 2-6 yaş arasında görülen görülen JMML’nin tedavisinin kök hücre nakliyle mümkün olduğu belirtilmişti. Maalesef akrabaları ve dünyada kemik iliği bilgi bankalarında kayıtlı 32 milyon insandan hiç biri, Öykü Arin’in dokusuna uymadı. Zamanın giderek daraldığı, minik kızın acil genetik ikizinin bulunmasının şart olduğu açıklandı.
Kampanyaya katılmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0211 81 19621 numaralı telefondan ya da Oktay.Demirel@med.uni-duesseldorf.de adresine e-posta atarak alabilir.
İşte kampanya yer ve tarihleri
23.12.2018 / 15.00 - 17.00 saatleri arası
Alevi Bektasi Kültür Derneği, Altcrange 15, 44653 Herne
29.12.2018 / 12.00 - 15.00 saatleri arası
Alevi Bektasi Kültür Derneği, Kirchstr. 85, 45888 Gelsenkirchen
29.12.2018 / 12.00 - 15.00 saatleri arası
DİTİB Yeni Cami, An der Batterie 18, 47259 Duisburg
29.12.2018 von 16.00 - 20.00 saatleri arası
Erich-Brühmann-Haus Kreyenfeldstr. 36, 44894 Bochum
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