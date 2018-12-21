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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
FRANKFURT
21.12.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

‘Öykü Arin’e umut ol’ kampanyası devam ediyor

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‘Öykü Arin’e umut ol’ kampanyası devam ediyor

Türkiye’de yaşayan lösemi hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan kampanya devam ediyor. Minik kızın anneannesi Havva Duman, herkesi Öykü için kampanyaya katılmaya davet ediyor.

İYİLEŞMESİ için uygun kök hücre nakli gereken lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı ve benzer hastalar için başlatılan doku tipleme kampanyası, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite Kliniği himayesinde 23 Aralık’ta Herne Alevi Kültür Derneği’nde, 29 Aralık’ta ise Gelsenkirchen Ali Kültür Derneği, Duisburg DİTİB Yeni Camii ve Bochum Erich Brüchmann Haus’ta gerçekleşecek. Minik Öykü’nün anneannesi Havva Duman, vatandaşlarımıza kampanyaya katılma çağrısı yaptı. Duman, doku tipleme kampanyasının hem Öykü hem de benzer durumdaki hastalar için hayati önem taşıdığını vurguladı. İlik nakli bekleyen hastalara yardım edilmesinin insani bir görev olduğunu belirten Duman, kemik iliği tespiti için tükürük örneği verilmesinin yeterli olacağını belirtti.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ ŞART
İzmir’de yaşayan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya, uzun testler sonucu nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi(JMML) tanısı konulmuş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Çoğunlukla 2-6 yaş arasında görülen görülen JMML’nin tedavisinin kök hücre nakliyle mümkün olduğu belirtilmişti. Maalesef akrabaları ve dünyada kemik iliği bilgi bankalarında kayıtlı 32 milyon insandan hiç biri, Öykü Arin’in dokusuna uymadı. Zamanın giderek daraldığı, minik kızın acil genetik ikizinin bulunmasının şart olduğu açıklandı.
Kampanyaya katılmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0211 81 19621 numaralı telefondan ya da Oktay.Demirel@med.uni-duesseldorf.de adresine e-posta atarak alabilir.

İşte kampanya yer ve tarihleri

23.12.2018 / 15.00 - 17.00 saatleri arası
Alevi Bektasi Kültür Derneği, Altcrange 15, 44653 Herne

29.12.2018 / 12.00 - 15.00 saatleri arası
Alevi Bektasi Kültür Derneği, Kirchstr. 85, 45888 Gelsenkirchen

29.12.2018 / 12.00 - 15.00 saatleri arası
DİTİB Yeni Cami, An der Batterie 18, 47259 Duisburg

29.12.2018 von 16.00 - 20.00 saatleri arası
Erich-Brühmann-Haus Kreyenfeldstr. 36, 44894 Bochum

 

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